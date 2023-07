Germania, eletto il primo sindaco di estrema destra AfD/ Hannes Loth ha vinto a Raguhn-Jessnitz

Dopo aver conquistato il primo distretto poco più di una settimana fa, il partito di estrema destra Afd continua la sua avanzata in Germania. Per la prima volta è estato eletto sindaco un esponente di Alternative für Deutschland: parliamo di Hannes Loth, che si è assicurato il successo a Raguhn-Jessnitz, cittadina dello stato tedesco della Sassonia-Anhalt.

L’esponente di Afd ha raccolto il 51,1 per cento dei voti, superando l’avversario, indipendente. Hannes Loth è un agricoltore già membro del consiglio comunale di Raguhn-Jessnitz e il suo successo certifica l’ascesa del partito di estrema destra, che segna un traguardo storico. Alternative für Deutschland aveva già avuto un sindaco, dal 2018 al 2020 in un paesino della Germania sud-occidentale, ma il primo cittadino aveva aderito al partito solo dopo essere stato eletto,precisa il Post.

Germania, Afd elegge il primo sindaco

Come anticipato, Afd è in continua ascesa e si vocifera che possa presentare un candidato cancelliere alle prossime elezioni generali. Il partito di estrema destra sta raccogliendo successi e percentuali degne di nota. Pochi giorni fa è arrivato anche il successo nel distretto rurale di Sonnenberg, nello stato della Turingia. Una proposta radicale, volti riconosciuti e la crisi del governo in carica: questi i principali motivi del boom. In particolare, le percentuali sono piuttosto elevate nelle zone dell’ex Germania dell’est, dove il fattore economico-sociale è particolarmente fragile e dove il consenso dei partiti tradizionali è crollato esponenzialmente.

