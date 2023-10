Germania rafforza i controlli al confine con la Polonia/ 7.600 ingressi illegali tra gennaio e agosto

“È in corso un’azione vicino al Giardino delle rose”, ha annunciato qualche mattina fa il portavoce della polizia federale per le regioni di Berlino e Brandeburgo alla radio. Si tratta di un vasto parco nel comune di Forst, situato sulle rive del fiume Neisse e al confine polacco. Qui, dopo una segnalazione di un residente, sono stati arrestati 26 giovani, tra cui due bambini. Tra loro c’era un giovane di 23 anni, partito dalla Siria due mesi fa dopo aver pagato 10mila dollari (9.500 euro) per attraversare la Turchia, seguire la rotta balcanica e trascorrere le ultime dieci ore in un furgone, insieme ad altri 25 viaggiatori. Poco prima, il loro contrabbandiere li aveva scaricati urgentemente dalla parte polacca, spiega La Croix.

In otto ore di servizio, le squadre della polizia federale di Forst hanno arrestato 64 persone. “Una giornata classica”, osserva ha spiegato il comandante della polizia Frank Malack. “Il nostro obiettivo è anche per fermare chi organizza queste reti e impone pressioni tali da rendere i passaggi troppo pericolosi. Ogni giorno arrestiamo quasi un centinaio di persone che entrano illegalmente nel Paese, spesso in gruppi di 20-30 persone, trasportate su furgoni dai trafficanti” ha spiegato ancora. Negli ultimi mesi è proprio in questa regione del Brandeburgo meridionale che la pressione migratoria si è accentuata, con oltre 7.600 ingressi illegali registrati al confine tra Brandeburgo e Polonia tra gennaio e agosto. Si trattava di oltre 7.400 nel 2022. Se nel 2015 e 2016 la maggior parte delle traversate avveniva attraverso la Baviera, ora è la rotta polacca quella privilegiata, con i rifugiati che passano attraverso la Bielorussia e, sempre più, attraverso i Balcani.

Germania, il confine con la Polonia il favorito per il passaggio dei rifugiati

Tra i mesi di maggio e settembre è stato aumentato il numero degli agenti della polizia federale, responsabili dei controlli alle frontiere, con un conseguente aumento degli arresti per far fronte alla situazione di arrivi incontrollati in Germania. “La nostra missione è controllare le persone che entrano illegalmente e registrarle, ma il nostro obiettivo è anche fermare coloro che organizzano queste reti e imporre una pressione tale da rendere i valichi troppo pericolosi. I flussi allora cambieranno inevitabilmente”, ha spiegato Frank Malack. Parole confermate dal collega Jens Schobranski: “Per i trafficanti è tutta una questione di rischi e costi. In definitiva, tuttavia, l’efficacia della nostra azione dipende da ciò che fanno i nostri vicini per controllare i propri confini”.

Le autorità tedesche hanno notato che quasi la maggioranza dei rifugiati che attraversano la Polonia non sono stati registrati lì e quindi non possono essere rimandati indietro, spiega La Croix. A Berlino si discute da settimane del problema di rafforzare i controlli alle frontiere: il 30% delle domande di asilo presentate nell’Unione Europea sono state presentate in Germania nella prima metà del 2023, e i comuni responsabili dell’accoglienza dei rifugiati dicono di essere al limite. I controlli fissi, come chiede l’opposizione conservatrice, sono la soluzione? “È una decisione politica”, ha sottolineato Frank Malack. “Una cosa è certa: a Forst i controlli di polizia flessibili hanno senso perché la Neisse è solo un piccolo fiume che i migranti possono facilmente attraversare”, ha spiegato ancora.











