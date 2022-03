“Germania vuole acquistare caccia F-35″/ Crisi in Ucraina, la mossa di Berlino

La crisi in Ucraina ha spinto l’Unione europea a mettere mano al dossier sicurezza, la Germania è in prima linea. Secondo quanto reso noto da Afp, l’esercito tedesco ha deciso di acquistare fino a 35 caccia F-35 dalla Lockheed Martin e 15 Eurofighter. Una mossa, la prima in particolare, mirata a sostituire la sua flotta di Tornado destinata alla sua missione nucleare a beneficio della NATO.

Cina: "Russia non ci ha chiesto aiuto"/ "Mosca non ha invocato armi o soldi"

Nel tardo pomeriggio di oggi è in programma una seduta straordinaria della Commissione Affari Difesa della Camera dei Deputati nazionale sull’argomento, ma c’è di più. Secondo la celebre agenzia di stampa, il governo federale della Germania avrebbe approvato l’investimento «in linea di principio», per rafforzare la Difesa della nazione alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina.

Ucraina, Capuozzo: “Cina unica che ha rapporti con Russia”/ “L'Ue ha sempre fallito”

“Germania vuole acquistare caccia F-35”

La notizia, se confermata, arriva un mese dopo l’annuncio del cancelliere tedesco Olaf Scholz di un imponente aumento della spesa per la difesa. Una mossa, quella della Germania, mirata a rivalutare le sue politiche estere e di difesa. Alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina, Scholz ha affermato che avrebbe portato gli investimenti della nazione al di sopra dell’impegno chiave della NATO del 2% del PIL. Il caccia F-35 è considerato l’aereo da combattimento più moderno del mondo, con la sua forma unica e il rivestimento esterno è in grado di essere “invisibile” ai radar nemici. Ricordiamo che Scholz ha anche confermato uno stanziamento di 100 miliardi di euro per investimenti e progetti di armamento. Afp rimarca che l’acquisto di F-35 si rivelerebbe un duro colpo anche per Boeing: l’F-18 era l’opzione preferita dell’ex ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer per sostituire il Tornado. Per il momento il cancelliere Scholz non ha rilasciato commenti su queste indiscrezioni, ma non sono nemmeno arrivate delle smentite in tal senso.

LEGGI ANCHE:

TERZA GUERRA MONDIALE/ Ultime notizie: oggi negoziati Russia-Ucraina e Usa-Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA