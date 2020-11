Gerry Scotti in video a Tu sì que vales per il Covid/ “Sono a casa, grazie a tutti”

Nonostante risalga a giorni fa la notizia della positività al Covid di Gerry Scotti, il conduttore è normalmente apparso nelle ultime puntate di Tu sì que vales. Questo è accaduto perché si tratta di episodi registrati prima che risultasse contagiato. Nella puntata di oggi è però accaduto qualcosa di diverso: poco dopo l’inizio, Maria De Filippi ha lasciato la sua poltrona per salutare proprio Gerry non fisicamente presente in studio ma in diretta da casa sua. “Tu sei seduto sulla tua poltrona esattamente come quando eri in studio prima” ha fatto notare la conduttrice, sottolineando il fatto che Scotti fosse comunque sulla sua poltrona, seppur da uno schermo; “Con la diversità che sono seduto dove guardo la televisione di solito”, ha risposto lui.

Gerry Scotti in collegamento a Tu sì que vales da casa sua

La presenza di Gerry Scotti dal video e non fisicamente è appunto dovuta al Covid: parte della registrazione che va in onda il 14 novembre risale a dopo la scoperta della positività al virus del conduttore, cosa che ha reso chiaramente impossibile la sua presenza in studio. “In questa puntata a volte sarai seduto dal vivo, a volte da casa.” ha spiegato appunto la De Filippi, ricordando che solo parte della puntata è stata registrata dopo la brutta scoperta di Gerry. Lui ha tenuto poi a ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in questo momento: “Maria ho ricevuto tante bellissime attestazioni in questi giorni, grazie da voi e da tutti quelli che me l’hanno fatte”, ha concluso.



