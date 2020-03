Gerry Scotti piange in diretta/ Lacrime a “Chi vuol essere Milionario?” pensando a…

Gerry Scotti, si sa, ha un animo molto sensibile e in passato è successo anche di vederlo piangere in diretta, in preda alla commozione. La stessa commozione che, nel corso dell’ultima puntata di “Chi vuol essere Milionario?” ha fatto finire in lacrime il conduttore di Canale 5, costretto ad asciugarsi gli occhi con un fazzoletto estratto dalla tasca della sua giacca. Cosa ha mandato in crisi Gerry? Tutto ha avuto origine dalla domanda numero cinque, posta al concorrente Paolo, di professione cardiologo. Il quesito era imperniato sull’origine del colore azzurro che caratterizza la divisa da gioco della nazionale italiana di calcio e, a tal proposito, Paolo ha rivelato un aneddoto relativo alla sua famiglia e, in particolare, a suo padre: “Il mio babbo ha giocato due volte in nazionale, ai tempi in cui vestiva la casacca della Sampdoria. Una volta andò con tutta la selezione azzurra a fare ai reali di Casa Savoia esiliati a Cascais, in Portogallo, e scattò alcune foto ricordo con le loro figlie”. Prima di fornire la soluzione all’interrogativo, il concorrente ha aggiunto che l’azzurro non è solo la tonalità cromatica della maglia dell’Italia, ma era anche il colore degli occhi di suo papà, a cui pensa spesso. A quel punto, Gerry Scotti non è più riuscito a proferir parola: i suoi occhi si sono arrossati e si sono fatti lucidi, velati da un pianto silenzioso che ha commosso davvero tutti. “Mi hai ricordato mio padre, mi hai fatto piangere”, ha detto il presentatore a Paolo, prima di rivelargli la correttezza della sua risposta. Clicca qui per vedere il video.

