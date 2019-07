Gerry Scotti/ Presidente di giuria per la finale di “La sai l’ultima?”

Gerry Scotti è ormai considerato dagli italiani lo zio dello Stivale: uno dei segreti del suo successo non riguarda solo i giochi a quiz televisivi, ormai affidati interamente alla sua guida. La sua simpatia è innegabile ed è per questo che piace tanto ai telespettatori, come dimostra la sua solida presenza sul piccolo schermo italiano. Anche per questo non poteva che essere uno degli ospiti di La sai l’ultima?, dove lo vedremo in occasione della finale che andrà in onda questa sera, venerdì 26 luglio 2019, su Canale 5. Nessuna anticipazione su quello che succederà, ma siamo sicuri che lo zio Gerry riuscirà a strappare diversi sorrisi con la sua ben nota verve. Sappiamo solo che sarà Presidente di giuria, pronto a dare il suo verdetto ai concorrenti ancora in gara. Lo sottolinea Ezio Greggio su Instagram, condividendo il promo della puntata. “La gente mi ferma e mi fa ‘Gerry ma stai bene?’“, racconta il conduttore rimanendo in tema di barzellette. “E io rispondo ‘perché’?“, continua ancora, “eh Scotti“, conclude svelando che si tratta della battuta più brutta del suo repertorio. Clicca qui per guardare il video di Gerry Scotti.

Gerry Scotti: un conduttore dal cuore grande

Gerry Scotti è finito al centro dei riflettori in questi ultimi giorni e non tanto per la sua partecipazione alla finale de La sai l’ultima?. A spingere i giornali di gossip a parlare ancora una volta dello zio d’Italia è più che altro la commozione manifestata durante una delle ultime puntate del suo The Wall. In studio erano presenti i due fratelli Gabriele e Massimiliano, entrambi colpiti dalla sclerosi multipla: Scotti ha espresso un suo personale desiderio, ovvero che il famoso Muro della sua trasmissione potesse essere generoso nei confronti dei concorrenti. Il pensiero di Gerry va spesso ai malati, a coloro che ogni giorno combattono contro mali che spesso non lasciano alcuna via d’uscita, come la leucemia e il cancro. Ma anche a causa delle disgrazie che capitano nella vita di molti e che lo hanno spinto a riflettere sulla condivisione, le piccole attenzioni per gli altri. “Ogni vita, si sa, è piena di sventure“, scrive in un lungo post sui social lo scorso aprile in occasione della Pasqua, “ma anche di infinita bellezza“.

