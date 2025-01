Gessica Notaro contro Shaila Gatta al Grande Fratello per Javier Martinez

Botta e risposta molto pungente tra Gessica Notaro e Shaila Gatta in diretta al Grande Fratello. La prima è arrivata nella Casa per fare una sorpresa all’amico Javier Martinez, ritrovandosi poi a difenderlo dalle accuse e critiche di alcuni compagni d’avventura.

Uno di questi è proprio Shaila, che di Javier ha detto: “Lui mangia, dorme e un po’ flirta!” Una battuta a cui è seguita inizialmente la replica del diretto interessato, che ha tirato in ballo Lorenzo Spolverato: “A me sembra come il suo fidanzato, senza il flirta. Guarda di più lui allora!”

Shaila Gatta, replica infelice a Gessica Notaro: interviene Signorini al Grande Fratello

Quando Signorini chiede a Gessica Notaro la sua opinione, lei lancia la stoccata alla ballerina: “Io invece le avrei risposto: perché lei che fa?” Dal salotto, Shaila sbotta contro Jessica, finendo per fare una nuova battuta infelice (la seconda della puntata): “Ma quando mai! Io non flirto, mi so fidanzata! Vabbè ciao, come si chiama? Gessica, è stato un piacere!”.

Al che è lo stesso Signorini ad intervenire: “Ma come, come si chiama? Avrai sentito parlare di Jessica!” Gli fa eco Javier, smontando Shaila: “La conosci perché me ne avevi parlato, dai!” Lei, allora, taglia corto: “Va bene Javier, goditi la tua amica e il porcellino col tutù!”

