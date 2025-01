Grande Fratello: anticipazioni e diretta 25a puntata

Appuntamento imperdibile con il Grande Fratello in onda oggi, giovedì 23 gennaio, con la 25esima puntata che prometti clamorosi ritorni, sorprese, confronti e provvedimenti disciplinari. Al timone del reality show che, salvo colpi di scena, farà compagnia ai telespettatori ancora a lungo, ci sarà, come sempre, Alfonso Signorini. In studio, con lui, ci saranno anche le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e la portavoce del pubblico Rebecca Staffelli. Occhi puntati sull’esito del televoto che, questa sera, decreterà chi, tra gli ex concorrenti, potrà tornare ufficialmente in gara.

Al termine della scorsa puntata, con un televoto flash, il pubblico ha deciso di far rientrare in tugurio per il ripescaggio Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Michael Castorino, Federica Petagna, Iago Gargia ed Eva Grimaldi. Sono quattro di questi nomi torneranno in gioco e, dai sondaggi, i più quotati restano sicuramente Helena e Jessica.

Grande Fratello: provvedimenti disciplinari per Luca Calvani e Lorenzo Spolverato?

Nuovi provvedimenti disciplinari in arrivo per l’infrazione del regolamento? Come annunciato Alfonso Signorini al termine della scorsa puntata, questa sera, Luca Calvani scoprirà il provvedimento deciso dal Grande Fratello per aver ricevuto un messaggio su come comportarsi all’interno della casa da Enzo Paolo Turchi. Secondo Mariavittoria Minghetti, tuttavia, i biglietti ricevuti da Calvani sarebbero molti di più e sarebbero arrivati nella casa insieme ai vestiti che i concorrenti ricevono periodicamente.

Nelle scorse ore, però, nel corso di un acceso litigio con Lorenzo Spolverato, Calvani ha accusato il modello milanese di aver usato il telefono sbirciando Instagram durante la trasferta in Spagna. Lorenzo ha ammesso tutto svelando di aver controllato il profilo di Tommaso a cui aveva poi raccontato tutto. La trasferta di Lorenzo in Spagna risale allo scorso ottobre e, con lui e Shaila Gatta, c’erano anche alcuni autori. Questa sera, dovrebbe essere fatta chiarezza su tutta la situazione e capire la provenienza del telefono. Secondo le prime indiscrezioni, sia Calvani che Spolverato potrebbero finire in nomination d’ufficio come accaduto a Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, autrici di gesti molto più discutibili.

Grande Fratello: il nuovo triangolo tra Helena, Javier e Zeudi

Con Helena Prestes in tugurio, nella casa del Grande Fratello, Javier Martinez e Zeudi Di Palma non solo si sono avvicinati molto, ma hanno ammesso di aver trovato un feeling speciale. La scorsa notte, tra i due, sono arrivati abbracci, grattini e parole importanti che hanno portato Javier a confidarsi con gli altri inquilini ammettendo di provare un certo trasporto per l’ex Miss Italia.

Zeudi, da parte sua, ha confermato di stare bene insieme al pallavolista argentino facendo, però, un passo indietro in attesa del ritorno di Helena Prestes in casa. Questa sera, proprio la modella brasiliana, ancora all’oscuro di tutto, vedrà tutto quello che è successo tra Zeudi e Javier dando vita, poi, ad un confronto con quelle che sono state le persone a lei più vicine.

La sorpresa per Javier Martinez e come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

Dopo il confronto con Helena Prestes e Zeudi Di Palma, Javier Martinez riceverà una sorpresa speciale: per lui, infatti, nella casa del Grande Fratello, arriverà l’amica Jessica Notaro per supportarlo e spronarlo in vista degli ultimi mesi di permanenza nella casa.

Quella di questa sera del Grande Fratello, dunque, è una puntata assolutamente imperdibile che può essere visto in diretta televisiva, su canale 5, a partire dalle 21.30. Per seguire la diretta streaming, invece, basta collegarsi al sito di Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione.