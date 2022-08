GF vip 7, Giacomo Urtis nel cast?/ “Stavolta in coppia con…”

Giacomo Urtis concorrente al Grande Fratello vip 7?

Giacomo Urtis é in procinto di tornare protagonista al reality dei vip per l’edizione Grande Fratello vip 7 in arrivo? La domanda sorge spontanea, dal momento che il chirurgo dei vip, incalzato sul rumor che lo vedrebbe tra i papabili concorrenti del rinnovato reality, in quanto molto richiesto per una re-entry al reality da parte dei fan, si palesa entusiasta all’idea di tornare a intrattenere il gioco dei vipponi. E l’occasione della rivelazione é un’intervista concessa a Novella 2000: “È vero che tanti fan mi chiedono di tornare al GF Vip e non mi dispiacerebbe. Ma non c’è niente di ufficiale. E non sono stato nemmeno contattato dalla produzione»

Giacomo Urtis lascia la TV, dopo il GF vip?/ Cosa sogna con le Princess Selassié

Giacomo Urtis verso il Grande Fratello vip 7 in coppia?

Il chirurgo plastico poi palesa un certo rammarico, quello di non aver vinto il reality a cui ha preso parte per ben due edizioni: «Partecipando altri due mesi potrei dire anche di averlo vinto, no?». Nel caso in cui si presentasse per lui la possibilità di tornare al reality dei vipponi, Giacomo Urtis si candiderebbe volentieri come concorrente e anche in coppia, dopo aver partecipato al Grande Fratello vip 6 come concorrente unico insieme a Valeria Marini: «Il Giacomo che già conoscete, non cambierò mai il mio essere. Solo che dopo essere entrato con Valeria Marini lo scorso anno, mi piacerebbe entrare in coppia anche stavolta, casomai con Pamela Prati. Lei immagina cosa accadrebbe?». Pamela Prati in passato ha registrato un ritiro iconico dal Grande Fratello vip, chiedendo un taxi per fare rientro a casa, ma Giacomo saprebbe farle capire l’importanza di restare nel gioco senza cadere nel tranello delle provocazioni nè farsi abbattere dalle difficoltà in genere: ” Siamo entrambi sardi e soprattutto saprei come calmarla e farle capire l’importanza di farsi amare dal pubblico». Ha anche in mente di farle preparare nella Casa alcune pietanze sarde, tra cui “su porcheddu”: «A parte gli scherzi, Pamela è una donna molto intelligente. Certo, adesso stiamo fantasticando però non si può mai sapere. In tv tutto può succedere».

