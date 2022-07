GF Vip 7, Pamela Prati nel cast? Non è come sembra/ Un particolare insinua il dubbio…

Grande fratello vip, Pamela Prati nel cast? L’indizio che desta curiosità online

Il Grande fratello vip 6 si è concluso con la vittoria di Jessica Selassié e intanto sale l’attesa generale per il Grande fratello vip 7, il cui inizio di messa in onda salvo cambiamenti repentini nel palinsesto Mediaset parte il prossimo settembre 2022 su Canale 5. Nel frattempo, è ufficialmente partito il totonomi dei possibili neo partecipanti al gioco dei vipponi, tra quest’ultimi si è diffuso online quello dell’ex Gf vip, Pamela Prati. La showgirl sta facendo parlare di sé dal momento che il conduttore del gioco, Alfonso Signorini, ha postato online l’immagine sibillina di una confezione di smalto corredata dalla frase storica con cui l’ex primadonna del Bagaglino diceva addio al suo primo e ad oggi unico Gf vip, “Chiamatemi un taxi!”.

Voci insider vicine alla produzione Mediaset del reality dei vipponi, in vista del Gf vip 7, riportano che nel cast del reality non dovrebbero esservi dei vip che abbiano già preso parte al gioco del Grande fratello vip. Ragion per cui sarebbe quindi da escludere categoricamente l’ingaggio nel cast del Gf vip 7 di Pamela Prati. Al posto della showgirl potrebbe confermarsi tra i neo gieffini Elenoire Ferruzzi, così come riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano attraverso i suoi seguitissimi canali social.

Elenoire Ferluzzi in lizza per il posto di vippona al Gf vip 7

Il nome della biondissima Elenoire Ferruzzi potrebbe, quindi, confermarsi nel cast dei concorrenti vip partecipanti al Gf vip 7, dopo che il volto noto al pubblico del piccolo schermo ha preso parte come special-guest alla tv di Barbara D’Urso. Non ci resta quindi che attendere nuove anticipazioni tv, per scoprire se trapeleranno delle nuove novità sul Grande fratello vip 7, che sembra farsi sempre più vicino.

