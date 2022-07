Gf vip 7, spuntano gli indizi sul nuovo concorrente/ Antonino Spinalbese nel cast?

Grande fratello vip 7, Alfonso Signorini lancia dei curiosi indizi su Instagram

Fervono i preparativi per il Grande fratello vip 7, che con ogni probabilità andrà in onda a partire dal prossimo mese di settembre 2022 su Canale 5, e verrà condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nelle ore all’alba del 28 luglio 2022, intanto, sembrano essere trapelati dei primi grandi indizi su uno dei vipponi che varcherà l’ambita porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Il profilo Instagram di Alfonso Signorini, nel dettaglio, ha lanciato le immagini di quelli che si direbbero essere dei particolari appartenenti ad uno dei vip ingaggiati nel cast dei concorrenti del Gf vip 7: si tratta di un portachiavi contenente le chiavi di casa, le chiavi della macchina, un cellulare, degli auricolari bianca, e un ciuccio dal colore tendente al rosa tenue, che potrebbe di fatto appartenere ad una bambina ai primi mesi di vita del vippone o la vippona top-secret. Di chi potrebbe trattarsi? E’ l’interrogativo generale che emerge nel mondo virtuale, quando ormai si fa sempre più vicino il via alla nuova edizione del Grande fratello vip, dopo il trionfo di Jessica Selassié conseguito al termine del Grande fratello vip 6.

Alfonso Signorini, padrino di Gabriele Ciavarro figlio di Paolo e Clizia Incorvaia/ "Spero di essergli guida"

Il messaggio del timoniere del Gf vip: spunta il primo concorrente gieffino

“QUINTO INDIZIO. Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”, si legge poi tra le righe rilasciate per iscritto nella descrizione della curiosa Instagram story postata da Alfonso Signorini via Instagram, per i fedeli appassionati del gioco dei vip. Nel frattempo, inoltre, la beninformata del gossip, Deianira Marzano, scommette via Instagram che dietro l’Instagram story di Signorini possa celarsi l’identità di Antonino Spinalbese, ovvero l’ultimo ex fidanzato di Belen Rodriguez, con cui la showgirl argentina ha concepito la figlia Luna Marie lo scorso luglio 2021. Sarà proprio Antonino a varcare l’ambita porta rossa del Gf vip 7, dopo il recente ritorno di fiamma di Belen con l’ex marito storico, Stefano De Martino?

LEGGI ANCHE:

"Ginevra Lamborghini mica sei Donatella Versace..."/ Dallo scontro con Signorini a concorrente del GF VIP 7Ginevra Lamborghini quarta concorrente del GF Vip 7?/ Un indizio la inchioda

© RIPRODUZIONE RISERVATA