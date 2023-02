GF Vip, Attilio Romita attacca Edoardo Donnamaria/ “Il peggiore di tutti e…”

Attilio Romita contro Donnamaria, Giaele e Micol: le sue parole

Attilio Romita è stato eliminato la scorsa settimana dal Grande Fratello Vip 2022. Al di fuori della casa, l’ex mezzo busto del TG1 ha svelato di aver riconquistato la fiducia della sua Mimmuzza, con cui ha ripreso la relazione. Il giornalista, però, ospite di Casa Chi, ha criticato alcuni ex compagni d’avventura.

Attilio Romita dichiara: “Donnamaria è il peggiore di tutti; Giaele la cui falsità va oltre ogni limite, limite per me concepibile. Micol non mi piace perchè era entrata con umiltà e senso dei suoi limiti e, da quando è diventata la fidanzata del grande capo, ha perso la testa e si sente la regina Elisabetta“. Insomma, sembra proprio che il giornalista non sia riuscito ad apprezzare i tre concorrenti, attaccandoli senza mezze misure. Ma chi è che si salva nella casa, secondo il mezzo busto?

Attilio Romita “promuove” Onestini: “moralmente pulito”

Attilio Romita, ospite di Casa chi, ha rivelato come vanno le cose al di fuori del Grande Fratello Vip 2022. Il giornalista ha svelato chi sono i tre concorrenti con i quali ha stretto un legame più forte. Il primo è sicuramente Antonino Spinalbese verso il quale, a detta dell’ex mezzo busto, nutre una forte stima.

Romita aggiunge: “Daniele è diventato un amico che non vorrei mai perdere. Luca Onestini… avrei voluto avere la sua carrozzeria da ragazzo. Abbiamo fatto insieme l’isolamento del covid e per dieci giorni ci siamo parlati da stanza a stanza. Ci siamo raccontati praticamente tutto e, fuori dalla casa, lo trovo un ragazzo moralmente pulito, buono e sa essere un amico.” Il giornalista ha poi ammesso di aver stretto maggiormente legami con gli uomini, perchè con le donne ha voluto mantenere un certo “distacco” per rispetto alla sua compagna.

