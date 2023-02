Sarah Altobello asfalta Attilio Romita: “Stanca di perdonarti!”/ Ovazione del pubblico, lui va via offeso!

Sarah Altobello contro Attilio Romita, confronto in diretta al Grande Fratello Vip

Signorini mette a confronto Sarah Altobello e Attilio Romita nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 7. Dopo l’uscita discussa del giornalista della scorsa diretta, il conduttore dà la possibilità ai due di chiarirsi. È Sarah ad iniziare, dicendosi delusa da colui che credeva fosse suo amico: “Ci sono rimasta molto male perché ho sempre dato tanto a questa persona e lui lo sa!”

Romita è pronto a replicare: “Quel ‘canta e balla’ è stata una frase sbagliata, magari neanche la prima! Siccome però tu conosci le mie difficoltà nel rientro a casa, quel bigliettino mi avrebbe potuto creare molti problemi! Quella citazione del bigliettino per me era un danno enorme! Per come sei stata vicina a me, da tutti mi sarei aspettato un’ulteriore difficoltà tranne da te!”

Pubblico del GF Vip contro Attilio Romita: lui reagisce male

“Non si fa così Attilio! La difficoltà l’hai creata tu non io!” tuona però la Altobello, dicendosi stanca di perdonare le sue brutte uscite “Io sono stanca di perdonate! Uno, due, tre poi basta!” Parte una vera e propria ovazione del pubblico in studio contro Romita che palesa però il suo fastidio di fronte a questa reazione: “Al di là dello scalda-pubblico che funzionano ad arte, questa spontanea antipatia nei miei confronti inizia a scivolarmi. Io penso semplicemente che Sarah ed io abbiamo avuto un rapporto di reciproco aiuto e ne sono grato”. Signorini però lo contraddice, dicendo ad Attilio che non c’è alcun scalda pubblico che è invece molto spontaneo. Lui, di fronte all’ennesimo applauso contro di lui, lascia il centro dello studio improvvisamente e torna al suo posto.

