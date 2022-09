GF Vip, Biagio D’Anelli: “Pamela Prati non può scappare”/ “Luca? Attacchi gratuiti”

Biagio D’Anelli su Pamela Prati: “Pamela Prati ha deciso di metterci la faccia, non potrà scappare”

Biagio D’Anelli, in occasione di un’intervista su MondoTv 24, svela cosa pensa del cast che Alfonso Signorini ha scelto per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022. L’ex gieffino rivela: “La cosa che quest’anno mi piace che ha preferito il conduttore è che tratterà più le storie, cioè riscatto, perseveranza, resilienza, dove comunque accompagneranno autunno-inverno e quasi primavera tutti i telespettatori”.

Sulla partecipazione di Pamela Prati, il bel pugliese dice: “Ha deciso di metterci nuovamente la faccia e adesso non potrà scappare come a Verissimo. Adesso è in casa quindi non può uscire, quindi farà i conti con una sacrosanta verità”. Biagio D’Anelli svela cosa pensa della showgirl che molti utenti sono convinti andrà via prima dal reality: “Se vai ad analizzare la situazione, quante donne sono state truffate psicologicamente o emotivamente” poi continua: “certo – sottolinea l’ex gieffino – lei ci ha marciato sopra ma non credo che adesso aprirà la porta e se ne andrà perchè, come ha precisato Alfonso Signorini ben tre volte, lei adesso deve fare i conti con la realtà.”

Biagio D’Anelli su Luca Salatino: “Il vero ragazzo del popolo, bello e spartano”

Biagio D’Anelli, in occasione di un’intervista su MondoTv 24 parla di Luca Salatino ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip 2022. L’ex gieffino svela cosa pensa in merito alle critiche che i social hanno lasciato al Salatino, in merito alle sue lacrime per la fidanzata Soraia a poche ore dall’inizio del reality.

“Io sono dalla parte della situazione umana perchè entrare al Grande Fratello Vip è una botta di adrenalina. Luca, a me piace tantissimo perchè è il ragazzo del popolo bello e spartano, pulito come piace a noi. Secondo me darà tante soddisfazioni” poi riprende: “Secondo me lui ha avuto uno scarico di adrenalina perchè entri in un reality importantissimo di Mediaset, poi uniscici anche una situazione di nostalgia; perchè non tutti siamo uguali“. Poi conclude: “Quanti di noi dopo un giorno che non vedono la ragazza piangono […] odio questo finto moralismo o questi attacchi gratuiti“.

