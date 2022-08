Biagio D’Anelli, momento d’oro dopo Gf Vip/ Video, in migliaia in Puglia per dj set…

Biagio D’Anelli infiamma l’estate pugliese. In attesa di tornare in tv, dove alterna apparizioni come opinionista a partecipazioni come concorrente (come nel caso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip), il deejay pugliese quest’estate è tornato alle origini. In realtà, quello tra Biagio D’Anelli e la Puglia è un legame che non si è mai spezzato, neppure quando l’ha lasciata in cerca di fortuna. Infatti, appena possibile ci torna per riassaporare la semplicità e il calore della sua terra d’origine. Lo ha fatto dopo la partecipazione al reality, così come in occasione della nuova elezione del padre a sindaco di Rodi Garganico, così pure in queste settimane.

Visto l’affetto che ha sempre raccolto dalla Puglia, Biagio D’Anelli ha deciso di ricambiare con la sua arte: ha fatto ballare con le sue serate migliaia di persone, cittadini e turisti, richiamando anche seimila persone, come nel caso del suo dj set a Rodi Garganico, la sua città natale. Basti guardare il video che ha pubblicato su Instagram, con una dedica per la sua città: «Lascia il tuo paese, ma non lasciare che il tuo paese ti lasci».

BIAGIO D’ANELLI SHOW IN PUGLIA: “MIA AMATA…”

Biagio D’Anelli è a suo modo la conferma che i reality possano essere un trampolino di lancio se ben sfruttati, e questo non vuol dire necessariamente vincerli. Quell’affetto che traspare da balli e canti si è poi riversato sui social, dove il suo post sul dj set al porto di Rodi Garganico è stato sommerso di like e commenti, ma soprattutto complimenti per il deejay. Ma quanto accaduto a Rodi Garganico non è stato un caso isolato, la risposta comprensibile di una città legata ad un personaggio televisivo che l’ha resa orgogliosa.

Grande successo ha riscontrato, ad esempio, anche a Monopoli, un’altra meta estiva che negli ultimi anni, complice anche la crescita della Puglia a livello turistico, sta richiamando tantissimi turisti. «Grazie Monopoli grazie Mia amata Puglia, ieri sera è stato fantastico. Ieri il popolo della notte si è divertito. Grazie Guagliu’», ha scritto in questo caso sui social Biagio D’Anelli. Non c’è niente di adulatorio in ciò, ma come si evince anche dai commenti sul suo profilo, è la gratitudine di un uomo che non dimentica le sue origini.

