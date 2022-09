Giovanni Ciacci è fidanzato?/ Da Damiano Allotta al flirt con Christian Selassié, fino al nuovo amore con…

Giovanni Ciacci, dagli ex fidanzati al presunto nuovo amore

Giovanni Ciacci sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 2022. Il costumista, diventato noto al pubblico durante Detto o Fatto con Caterina Balivo, parteciperà dopo il forfait dello scorso anno a causa della sieropositività. Il personaggio televisivo, infatti, ha rivelato di avere l’HIV e di voler partecipare al reality proprio per mandare un messaggio. Ma cosa sappiamo della vita più intima e privata di Ciacci? Non è un segreto che il nuovo volto del Grande Fratello sia omosessuale. In passato ha avuto flirt e storie d’amore diventate note al pubblico per paparazzate o sua stessa ammissione.

Giovanni Ciacci "non mandatemi aerei al Grande Fratello Vip 2022"/ Solo strategia?

Tra gli ex fidanzati di Giovanni Ciacci c’è anche Damiano Allotta, ex dello stilista Stefano Gabbana. Lui fa l’agente immobiliare ed è anche noto come influencer. La loro storia sarebbe durata circa due anni, dal 2017 al 2019. I due sembravano molto felici e innamorati, ma la fine della relazione è arrivata, come aveva annunciato lo stesso Ciacci sui social, nel 2019: “Damiano non è più il mio fidanzato. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, succede nella vita. Avevamo stili e modi di vita completamente diversi. Supererò anche questa“. Al momento, non si sa se il concorrente del Grande Fratello VIP 2022 è single. L’ultimo aggiornamento in questo senso risale a qualche giorno fa, quando Ciacci è stato avvistato alle terme insieme ad un misterioso ragazzo. Che sia lui il nuovo fidanzato?

Giovanni Ciacci ha un fidanzato?/ Prima del Grande Fratello Vip 7 beccato...

Giovanni Ciacci, le voci sul flirt con Christian Selassié

Di recente, a Giovanni Ciacci è stato accostato un presunto flirt con Christian Selassié, fratello di Jessica, Clarissa e Lulù, che hanno partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello VIP 2022. Lo stylist ha però smentito il gossip, spiegando: “Hanno detto di tutto ma nessuno mi ha mai contattato per chiedermi se fosse vero. Christian è un ragazzo riservato e io non ho mai fatto esplicitamente il suo nome“ spiegando poi che il giovane è“eterosessuale e presumo che abbia una fidanzata“. Eppure Ciacci non ha nascosto di aver avuto un fidanzato principe con il quale avrebbe dovuto anche sposarsi, ma certamente non si tratta di Christian.

Gf vip 7, concorrenti ufficiali e rumor/Antonino Spinalbese nel cast con la malattia?

Il messaggio sulla sieropositività di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 2022

Il costumista, dopo aver fatto tanto parlare di sé per i suoi ex e non solo, è pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia anche per lanciare un messaggio. Come ha rivelato lui stesso a ‘Chi’, “Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne. Negli anni ’80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero. Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids. Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua sieropositività, magari in Aids conclamato. Ecco, in questi casi è difficile intervenire con successo sulla malattia”











© RIPRODUZIONE RISERVATA