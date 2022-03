Gf vip, Jessica choc rompe con Barù “I Jeru non esistono più”/ Insorgono i fan

I Jeru si dividono: Jessica Sélassié chiude con Barù Gaetani al Grande fratello vip 6

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6 e intanto Jessica Sélassié spiazza i fan con quella che sembra essere la sua decisione definitiva sulla frequentazione intima avviata nella Casa con Barù Gaetani, al grido di “Grazie, ma i Jeru non esistono più!”. L’esclamazione inaspettata spunta in queste ore, in un momento di relax dei vipponi nel giardino della Casa, quando giunge nel cielo del bunker di Cinecittà l’ennesimo messaggio aereo per la coppia voluta dal pubblico tv, i Jeru, ovvero Jessica Sélassié & Barù Gaetani. Ma Jessica spegne l’esultanza dello chef, chiudendo i rapporti con lui.

“Sta roba che devi rinnegare tutto e farmi passare come quella che ha avuto l’idea della capanna con te ,tesoro, anche no”, rincara, poi, Jessica parlando a Barù, che controreplica alla princess, irritato: “Sei tu che attacchi per prima il mio carattere. Metti in dubbio me e devo star zitto…”. Una svolta che, al di là della reazione di Barù all’addio di Jessica -(lo chef del Gf vip rimane visibilmente spiazzato all’ascolto della della princess, che lo pianta in asso alla luce del sole-), intanto, infrange i cuori del fandom dei “Jeru”, di coloro i quali avrebbero fatto passi falsi pur di vedere in coppia fissa Jessica e Barù, anche da finalisti alla finalissima del gioco.

Il web piange la rottura dei Jeru: cosa accade prima della finale tra Jessica Sélassié e Barù Gaetani, al Grande fratello vip 6

“Forza Jessica”, “E’ la prima volta che parlano con toni seri, spero torni il sereno per loro”, “Brava Jess, non ti merita”; “Barù un buffone”, si legge tra le reazioni a caldo del web rispetto al preannunciato addio tra i Jeru, con tanto di emoticon a forma di cuori spezzati, rilasciati dai fan dell’ormai ex coppia del Grande fratello vip 6. Ma sarà davvero giunto il triste epilogo per i Jeru?

Nelle ultime ore, poco prima che Jessica Sélassié rompesse in definitiva con Barù Gaetani, la princess etiope ha accusato lo chef di aver tramato alle sue spalle, chiedendo a Delia Duran come mai non l’avesse nominata alla 47esima diretta. Da qui, quindi, la svolta dell’etiope di mettere in discussione la veridicità del rapporto intercorrente con Barù, nella Casa. Intanto la finale del Grande fratello vip 6 è prevista per il 14 marzo 2022 e nulla è dato per scontato (i bookmakers scommettono già sul papabile vincitore del Gf vip 6, ndr) .

