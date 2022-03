Jessica, lite con Barù “hai chiesto a Delia di nominarmi”/ “Non posso fidarmi di te!”

Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié e Barù Gaetani si scontrano

Si avvicina la finale del Grande Fratello Vip 6 in corso e, intanto, Jessica Selassié e Barù Gaetani hanno un nuovo aspro scontro nella Casa, dopo i vari tira e molla tra loro. Il motivo dell’astio riemerso tra i due intimi coinquilini? Un quesito posto da Barù all’altra coinquilina, Delia Duran: lo chef domanda alla modella, nel dettaglio, come mai non abbia nominato Jessica all’ultima nonché 47esima diretta del reality show, un accadimento che Delia, poi, riferisce a Jessica, scatenando così il risentimento della princess nei riguardi dello chef. Tanto che quest’ultima finisce per scontrarsi con l’amata “crash”, per il nuovo caso “nomination”.

“Ho saputo di ieri che mi hai tirato in ballo –dichiara Jessica Sélassié all’amato Barù, incalzandolo sulla bordata alle spalle condivisa con Delia Duran-. Nella conversazione con Delia che ti ha detto che ti ha nominato. E tu hai chiesto: ‘Perché non hai nominato Jessica?’“”. “No, non l’ho detto. Guarda, lascia stare. Lascia stare la conversazione. Non lo so. Ho detto questo?”, prova quindi a difendersi lo chef. E la princess del tutto infuriata ammette di non far parte dell’alleanza di Barù nel gioco, tanto che vorrà ricordarselo in vista delle prossime nomination: “Non faccio parte della tua Alleanza. Sono nemica, non mi posso fidare di te, Barù”. Spontaneo quindi viene chiedersi se l’amicizia speciale tra Jessica e Barù sia in crisi, in vista della finale del Grande fratello vip 6, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5.

E non è tutto. Perché, poi, Jessica Sélassié torna a fare il punto sulla questione, parlando di Barù Gaetani a Delia Duran, che di tutta risposta si fa portavoce della versione fornita dallo chef in merito all’affaire nomination. La venezuelana, nella confidenza invita Jessica a non fidarsi della vicinanza al Grande fratello vip 6 dello chef, con riferimenti al loro dialogo “incriminato”: “’Ah perché tu non hai nominato Jessica che ti ha trattato male, ti ha detto parolacce e parole brutte’…. E io gli dico ‘ Perché ho un rapporto completamente diverso con quello che ho con te. Doveva essere molto neutro e… Non calcare questa cosa su di te, se ti voleva bene. Capisci?”.

Che Jessica Sélassié possa chiudere la frequentazione avviata con Barù al Gf vip 6, per via di Delia? Staremo a vedere cosa accadrà nell’attesa della finale del reality.



