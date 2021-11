GF VIP, Jo Squillo choc “Celiaci? Carattere difficile, fanno vivere male gli altri”/ Scoppia la polemica!

Jo Squillo: scivolone sulle persone celiache

Nuovo scivolane per Jo Squillo dentro la casa del Grande Fratello Vip. Da anni vegana convinta, la cantante ha spesso parlato del latte associandolo a malattie e problematiche varie. Questa volta lo sfondone riguarda le persone celiache. Jessica Selassié soffre di questa patologia e per questo motivo la sua alimentazione è assolutamente gluten free, ovvero senza glutine. Durante il suo turno in cucina, Jo Squillo ha preparato delle frittelle, dimenticandosi di farne alcune senza glutine per la principessa. Inoltre ha usato tutte le padelle “contaminandole”, Jessica ha così dovuto lavare le pentole e poi cucinarsi il pranzo. Non è la prima volta che Jessica si ritrova a mangiare dopo gli altri vip e così è sbottata: “Sono anche un po’ stufa… ormai è chiaro a tutti che io mangio sempre sola perché sono l’ultima. A te ho sempre pensato, hai sempre mangiato con gli altri perché ti preparavo cose senza carne o alimenti di origine animale. Io invece sono parecchie volte che mangio sola come un cane e voi avete già finito tutto. lo vedi che siamo qui a discutere e io devo ancora farmi la pasta?”.

La gaffe di Jo Squillo sui celiaci: la reazione del web

Jo Squillo ha cercato di giustificarsi dicendo che la sua è stata solo una dimenticanza e che non era sua intenzione farle un torto: “Non essere così rigida. Anche a me non fate le torte e spesso non le mangio”, ha detto la showgirl, che sposso non può mangiare i dolci preparati dai suoi coinquilini. Ma le sue parole non hanno generato l’effetto sperato: “L’unica persona che ha una problematica reale sono io, non sei tu. La tua è una scelta di vita di essere vegana, la mia no!”, ha risposto Jessica Selassié, ribadendo di essere stufa di ritrovarsi spesso a mangiare da sola mentre gli altri si sono già alzati da tavola. Alla fine della discussione è arrivato lo scivolone di Jo Squillo sulle persone celiache: “I celiaci hanno un carattere difficile, fanno vivere male anche gli altri”. Parole che non sono passate inosservate e che hanno generate un polverone sul web: “Ma Jo che dice? I celiaci hanno caratteri difficilissimi che rendono impossibile la vita agli altri… Ma che coraggio…quella povera ragazza rischia di stare male ogni volta che mangia e questa ha il coraggio di dire una cosa del genere?”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Io mi ricordo quando Bossari per avere mangiato in un pentolino non lavato per bene si senti malissimo. Essere celiaci non è uno gioco”.

