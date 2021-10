GF VIP, Jo Squillo gaffe con Ainett Stephens/ “Scimmia!”, poi si scusa e…

Jo Squillo protagonista al Grande Fratello VIP in queste ultime ore, con uno scivolone che non è passato inosservato agli appassionati del reality. Ebbene mentre Jo chiacchierava con Ainett Stephens e con Soleil Sorge, è incappata in uno scivolone, con la parola “scimmia” che di fatto ha rievocato le dinamiche della lite della scorsa settimana.

Per evitare guai, Jo Squllo si è immediatamente scusata con l’ex Gatta Nera, Ainett, che nella penultima puntata aveva mostrato insofferenza per alcuni comportamenti da lei ritenuti razzisti e offensivi. Questa le parole incriminate di Jo Squillo al Grande Fratello VIP: “Questa mossa così a farla mi vergognavo come una scimmia…madonna di nuovo, scusa”.

Jo Squillo, gaffe con Ainett Stephens. Ma il web si divide

Il pubblico non sa a chi dar ragione. Molti hanno preso di mira Jo Squillo per questo scivolone, mentre altri hanno cercato di contestualizzare la frase e non prenderla troppo seriamente. La Squillo, infatti, non voleva di certo risultare offensiva. Non spetta a noi difenderla, ma è chiaro che il suo modo di dire fosse bonario.

Così una volta risolto l’imbarazzo iniziale, Jo Squillo ha continuato a parlare con Ainett e con Soleil. Chissà se Alfonso Signorini, questa sera, tornerà sulla questione o se, invece, deciderà di andare oltre, una volta per tutte.

