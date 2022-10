Gf Vip, Marco Bellavia: il ritiro è un caso/ Jessica Selassié invoca la squalifica

Grande fratello vip 7, web grida al bullismo nella Casa ai danni di Marco Bellavia: le parole vip incriminate

Suona l’allarme bullismo nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello vip 7, dal momento che é ormai ufficiale il ritiro di Marco Bellavia e il pubblico TV denuncia nel web gli attacchi da lui subiti da alcuni concorrenti vipponi. In queste ore che precedono la messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello vip 7, attesa per la prima serata del 3 ottobre su Canale 5, le pagine social ufficiali del Grande Fratello vip comunicano in una nota il ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello vip e l’annullamento del televoto che lo vedeva tra i nominati della Casa, a rischio eliminazione a partire dall’ultima diretta del reality, puntata dello scorso giovedì in cui Marco ha palesato di vivere un momento di squilibrio culminato con l’allontanamento dalla coinquilina di cui si era dichiarato interessato, Pamela Prati. Non sarebbe il momento isolato, ma un momento ricorrente nella vita di Marco , che in puntata prima del ritiro appena annunciato si definiva “non equilibrato” in una sorta di mea culpa che anticipava le nomination che di lì a poco lui avrebbe subito da alcuni compagni vip, con annesse motivazioni. E intanto il popolo del web a cui nulla sfugge mette a raccolta le dichiarazioni infelici che alcuni vip avrebbero speso su Marco, tacciabili di bullismo mosso nella Casa da un gruppo contro un singolo.

"Marco Bellavia non ha abbandonato il GF Vip per sua scelta"/ Portato via dalla Casa? L'indiscrezione

“Si merita di essere bullizzato” – Ginevra Lamborghini, “Sei la causa dei tuoi mali” – Wilma Goich, “Non mi frega niente adesso, stai zitto oggi. Stai zitto. lo ti do un consiglio, poi fai come ti pare. Stai zitto.” – Gegia, “Però è proprio stupido e fa anche battute di m***a. Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro” – Ginevra Lamborghini, “Se hai dei problemi stai a casa tua, figlio mio. Non è che qui vieni a fare psicanalisi gratis” – Patrizia Rossetti, “Sei proprio scemo, no ignorante, che è peggio. (…) Stai là, vai alla neurodeliri” – Elenoire Ferruzzi, “Entri nel patetico. Tu sei patetico” – Carolina Marconi, “Non me ne frega un c*zzo, vai a fare in c*lo. […] Cosa siamo degli psicanalisti? Ma allora vai in ospedale!” – Charlie Gnocchi, “Ma non può entrare con gli psicofarmaci qua dentro, ma

siamo pazzi?” – Giovanni Ciacci: è l’elenco delle frasi che il web ritiene rappresentative del bullismo mosso da una compagine dei vip al Grande Fratello vip contro Marco Bellavia. Si pensa, tra i telespettatori attivi in rete, che Marco Bellavia possa aver dato segnali di squilibrio nella Casa in quanto affetto da un disturbo psicofisico, anche per via di una mancata tolleranza dei vip nei suoi riguardi, fino al ritiro, la cui notizia giunge ora dopo la puntata in cui Alfonso Signorini si diceva a nome del Grande Fratello vip intento ad aiutare Marco Bellavia a risolvere la crisi.

Francesco Oppini indignato per Marco Bellavia: "Aggredito e isolato dal branco del GF Vip"/ "È violenza!"

Il ritiro di Marco Bellavia è una scelta del Grande fratello vip? Esplode il caso bullismo nella Casa con l’intervento di Jessica Selassié

“Se dovesse servire a lui uscire, lo si farà uscire, se dovesse servire farlo restare nel gioco lo si farà restare” dichiarava il conduttore del Grande Fratello vip in diretta, anticipando al pubblico TV che con Marco Bellavia la produzione del gioco tv si sarebbe confrontato al fine di trovare una soluzione al suo caso, con la collaborazione di un gruppo di esperti di analisi. Non si esclude quindi che il ritiro dal gioco sia una scelta convenuta di comune accordo tra l’ex volto di Bim bum bam e la produzione del reality. Bisognerà assistere alla nuova puntata del Grande Fratello vip per scoprire di più del caso, e, intanto, le frasi vip tacciate di bullismo vengono stigmatizzate anche dalla vincitrice del Grande Fratello vip 6, Jessica Selassié, la quale si aggiunge al coro web di chi invoca provvedimenti disciplinari per le parole tacciate di fomentazione dell’odio e della violenza in ogni forma.

LEGGI ANCHE:

Giovanni Ciacci "Marco prende psicofarmaci, non può stare al GF"/ Web si indigna e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA