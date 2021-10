GF VIP, Sophie Codegoni “due di picche” a Gianmaria Antinolfi/ Lui non molla e rilancia…

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono sempre più intimi. Il loro avvicinamento aveva scatenato l’ira di Soleil Sorge che non aveva creduto alle buone intenzioni della Codegoni accusandola di essere falsa e stratega, ma Sophie ha provato a spiegare il suo punto di vista alla ragazza dicendole: “Ho veramente milioni di difetti, ma non sono una bugiarda. Ti vuoi mettere tra me e Gianmaria. Tu e Gianmaria non siete niente, non siete una coppia”, ma Soleil ha risposto alla ragazza che se avesse voluto avrebbe riconquistato tutte le attenzioni da parte di Gianmaria cercando di rincarare la dose dicendo: “Secondo te tutto l’amore che ha provato per me è svanito da un giorno all’altro?”.

Un momento difficile per Gianmaria Antinolfi, sempre più confuso a causa delle sue relazioni con le donne, infatti qualche giorno fa l’imprenditore si era recato da Aldo Montano a chiedere un consiglio, ma lo schermitore gli aveva consigliato di schiarirsi prima le idee e di scegliere se avvicinarsi a Sophie o chiedere scusa per quanto successo alla sua fidanzata Greta Mastroianni.

Sophie Codegoni vuole essere solo un’amica per Gianmaria Antinolfi

Shopie Codegoni intanto non ha alcun dubbio: con Gianmaria Antinolfi non ci può essere nulla, perché l’ex tronista di Uomini e Donne preferisce uomini con un carattere più forte in grado di gestire le situazioni che gli si presentano davanti e ha confidato a Miriana Trevisan: “Ho proprio capito che era un gioco tra noi, ma non ho quell’interesse. Io sono convinta che per me è finita qua”.

Intanto Gianmaria sembra aver fatto una scelta e ha dimostrato con un gesto il suo interesse per Sophie. L’imprenditore ha scelto di depilarsi il petto dopo che la ragazza qualche giorno fa gli aveva confessato di non amare particolarmente “l’uomo con il pelo”.

