GFvip 8, ex Uomini e donne nel cast dei concorrenti?/ Spunta l’ex tronista Claudio Sona e…

GFVIP 8+nip: nel papabile cast del reality, per la quota Uomini e donne spunta Claudio Sona e…

Manca sempre meno all’atteso start del GFVIP 8+nip, con un ex Uomini e donne, Claudio Sona, anticipato nel papabile cast del reality show. Nel cuore dell’estate 2023 made in Italy, salgono le aspettative dell’occhio pubblico maturate verso il rinnovato reality show condotto da Alfonso Signorini sulle reti Mediaset, che in partenza a settembre 2023 si preannuncia un’edizione mista nel cui cast, ai vip, si aggiungerebbero dei “nip”, ossia comuni mortali non popolari e quindi non appartenenti al mondo dello showbiz.

E, nell’attesa per il via al reality nella preannunciata formula GFVIP 8 + nip ha il via, online, il totonomi sul potenziale cast di concorrenti gieffini. Tra quest’ultimi, per la quota vip potrebbe confermarsi Claudio Sona. L’ex tronista uscente del trono classico gay di Uomini e donne potrebbe quindi segnare un ritorno sulle reti TV e streaming Mediaset, in grande stile, prendendo parte al reality della casa più spiata d’Italia, per la formula Grande Fratello vip 8+ nip.

A lanciare l’indiscrezione che vedrebbe Claudio Sona tra i papabili concorrenti del Grande Fratello vip 8+nip é Amedeo Venza. A mezzo social, il blogger esperto di gossip lancia la notizia che vedrebbe l’ex Uomini e donne per il posto di gieffino nel cast del nuovo GF in partenza l’11 settembre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Questo, dopo vari e vani tentativi di una candidatura all’ambito ruolo di gieffino vip, da parte dell’ex tronista. Ma Claudio Sona, ex Uomini e donne, non é l’unico tra i vociferati papabili vip che si aggiungono al gruppo dei candidati al ruolo di inquilini nel gioco della Casa più spiata d’Italia.

Tra gli altri vip nel papabile cast di GFVIP 8+NIP …

Dopo la smentita della partecipazione al reality di Giorgia Venturini, si parla del possibile ingaggio nel cast del Grande Fratello vip 8 + nip dei vip: Samira Lui,

Silvia Magarre, Justine Mattera, Fiordaliso

Brigitta e Benedicta Boccoli, Donatella Rettore, Marcella Bella.











