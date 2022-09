GFvip, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi sfogo/ “Non siamo le malattie che abbiamo”

Grande Fratello vip 7, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi a cuore aperto sulle loro malattie: lo sfogo nella Casa

Quando ormai mancano poche ore alla nuova e quarta puntata del Grande Fratello vip 7 in corso, i concorrenti Giovanni Ciacci e Carolina Marconi registrano nella Casa un sentito sfogo rispetto alle malattie combattute. Ancor prima di varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, l’hairstylist dallo stile sempre eccentrico aveva annunciato tra le pagine di Chi magazine di essersi scoperto sieropositivo, palesandosi intento a partecipare al GF vip 7 soprattutto per abbattere i pregiudizi e luoghi comuni che si sollevano sull’Hiv, rispetto alle cure della malattia e alla speranza di vita dei malati. Prima dell’ingresso nella Casa, invece, Carolina Marconi ha annunciato di essere guarita dal tumore al seno che l’ha travolta di recente, tra interventi invasivi e cicli di chemioterapia. Ma ora che si giocano il montepremi del Grande Fratello vip 7, i due gieffini tengono a lanciare un chiaro messaggio al pubblico TV, parlando a nome anche di tutti gli altri che siano in lotta contro una malattia. In confidenza con il resto degli inquilini vip, in un momento in cui il gruppo di vipponi del Grande Fratello vip 7 si dà alla pulizia delle stoviglie, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi si lasciano andare a delle importanti dichiarazioni, senza risparmiarsi sui percorsi affrontati alle prese con la loro malattia.

“Non esistono malattie di serie A o di serie B – ha dichiarato Ciacci, che vanta il record di primo concorrente sieropositivo nella storia del “Grande Fratello” e lo spin-off del GF dedicato ai vip, il GFVIP -. Spesso alcune malattie, infezioni, condizioni patologiche, vengono trattate in modo differente”. Il costumista poi tiene a sottolineare che nella vita non si sceglie di ammalarsi, per cui non hanno ragione d’esistere i pregiudizi e gli annessi effetti per i malati: “Il senso di colpa della malattia deve finire”. Carolina, recentemente guarita da un cancro al seno che l’ha fatta molto soffrire, ha dal suo canto ricordato che ottobre è il “mese rosa”, il mese scelto per la prevenzione al seno: “Fate prevenzione, ragazze! – é il monito lanciato dalla GFVIP -. Tutte devono fare prevenzione. Chi fa prevenzione si ama”.

L’importanza della prevenzione al Grande Fratello vip

“Ci sono luoghi in cui si fanno test gratuiti”, e a fare eco all’invito alla prevenzione targato Grande Fratello vip 7 é poi Giovanni Ciacci, riferendosi al test per l’HIV. “Ogni sei mesi, sarebbe bene, per giovani e adulti, fare il test!”, aggiunge il Gfvip. All’ascolto dei messaggi, Charlie Gnocchi non resta impassibile, tanto che invita i due Grande Fratello vip coinquilini

a raccontarsi al grande pubblico del piccolo schermo anche attraverso la cronistoria delle loro malattie, che non sono loro ma fanno di loro ciò che sono.

