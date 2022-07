Ghali/ Non solo musica, l’artista al front row di Kenzo

Ghali è tra i protagonisti del Tim Summer Hits 2022, un festival della musica protagonista a Roma in Piazza del Popolo. Il ragazzo però non fa parlare di sé solo per la musica ma è molto attivo anche nel campo della moda. L’abbiamo visto infatti nel front row di Kenzo nella Fashion Week di Parigi quest’anno dedicata alla moda maschile. Inutile dire che l’artista è sicuramente “stiloso” e che fin dagli esordi ha attirato l’attenzione del pubblico non solo per la sua voce ma anche per il suo modo di imporsi sul palcoscenico e l’eccentrico modo di vestire. Personaggio di spessore sta scalando la vetta per imporsi all’attenzione di tutto il paese e uscire fuori anche dai confini e perché non farlo con il modo di vestirsi oltre che con la voce?

Ghali, la sua carriera in rampa di lancio

Ghali è uno degli artisti di spicco tra i giovani emergenti. Rapper italiano nato a Milano il 21 maggio 1993. L’artista è riuscito a ottenere, fin dalle sue prime esibizioni, un grande successo e una grande approvazione da parte soprattutto dei più giovani, che si sono appassionati alla sua musica e alle sue canzoni. Ha realizzato da solita tre album in studio: Album, DNA, Sensazione ultra e una raccolta nel 2017 intitolata Lunga vita a Sto. Con il suo gruppo iniziale, i Troupe D’Elite, ha realizzato un album in studio nel 2014 intitolato Il mio giorno perfetto, e un EP nel 2012 chiamato Troupe D’Elite EP. Sicuramente il suo carattere e la sua grinta lo stanno aiutando a raggiungere un grande successo e a creare diversi brani che raggiungono spesso la cima delle classifiche degli ascolti.

Un’estate piena di impegni

Questa estate troveremo Ghali pronto a esibirsi su diversi palchi italiani e a cantare in diverse occasioni. A Genova, ad esempio, partecipa con Blanco e Madame al Goa Boa al parco degli Erzelli. Per tutti coloro che si troveranno nelle vicinanze di Genova, vi consigliamo di andare ad ascoltare un concerto di questo artista perché potrete cantare insieme a lui e insieme a tutte le persone intorno tutti i suoi brani più famosi. Vederlo esibirsi è sicuramente un’esperienza, dal momento che riesce a coinvolgere e a conquistare ogni volta tutti gli ascoltatori presenti di fronte a lui, creando un senso di unità e portandoli a cantare tutti insieme le sue canzoni.

