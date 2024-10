Chi è la fidanzata di Ghali? Il quesito agita il mondo del gossip e i fan del celebre rapper, rimasti al fidanzamento con l’ultima fiamma, Camilla Venturini. A quanto pare con l’ultima fidanzata le cose si sono inceppate tra la fine della scorsa primavera e l’inizio della scorsa estate e oggi, infatti, Ghali sarebbe single. La storia d’amore con la designer di origini bresciane era diventata di dominio pubblico al Festival di Sanremo, quando i due erano stati avvistati insieme per le vie della città.

In realtà la loro relazione era iniziata tempo prima, ma non si hanno ulteriori dettagli al riguardo, anche considerando il muro che Ghali ha sempre messo tra la sua vita privata e quella pubblica. Ad ogni modo, come rivelato dallo stesso Ghali, la storia d’amore con Camilla è giunta al termine. I motivi che hanno portato la coppia alla rottura sono rimasti avvolti nel mistero, ma ciò che ormai è assodato è la fine della relazione.

Ghali è single o fidanzato? Tutto tace dopo che…

Nessuno dei due, dopo aver chiuso il rapporto, ha ripreso l’argomento e infatti sia Ghali sia Camilla hanno deciso di adottare la strategia del silenzio, per evitare ulteriori chiacchiericci. Di sicuro al cantante non mancano le candidate, come ha ammesso bonariamente lui stesso. “Si vede che le mie canzoni parlano alle donne. Forse percepiscono che non sono più un ragazzo, ma un uomo”, ha detto.

L’ultimo periodo ad ogni modo è stato molto turbolento per Ghali, preoccupato per le condizioni di salute di sua mamma, alle prese con una brutta malattia. Difficile che abbia avuto del tempo per pensare all’amore, ma soprattutto dubitiamo che avesse la testa sufficientemente sgombra per una nuova fidanzata. Da qui in avanti, ovviamente, gli auguriamo di voltare pagina e trovare un nuovo amore dopo l’ex fidanzata Mariacarla Boscono e appunto Camilla Venturini.

