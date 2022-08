Ghali “Tutti abbiamo dei traimi”/ “Certe scelte prese in base agli spigoli su cui hai sbattuto nella vita”

Ghali, il successo e il Disco D’Oro con Madame: “Tutti abbiamo dei traumi”

E’ sempre sulla cresta dell’onda Ghali, che cavalca il magic moment a suon di certificazioni. Il cantante di Boogieman ha aggiunto un Disco D’Oro alla sua “collezione”, con il brano Pare realizzato assieme a Madame. Ghali è felicissimo della collaborazione con la cantante, ma soprattutto di aver rispolverato temi importanti e delicati. In “Pare” infatti viene affrontato il bullismo con gli occhi del bullo, senza voler giustificare ma con l’obiettivo di capire.

“Tutti abbiamo dei traimi, certe scelte sono prese in base agli spigoli su cui hai sbattuto nella tua vita. Joker ad esempio è stato massacrato ed è cresciuto così”, ha raccontato il cantante, offrendo una prospettiva nuova ad un argomento ampiamente affrontato.

Ghali, il bagno di folla all’Arena di Verona

Ghali questa sera sarà sul palco dell’Arena di Verona nell’ambito di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, che impreziosisce la lunga serie di concerti che il cantante ha effettuato in queste settimane, tra le principali città del Paese da nord a sud. E’ stato un tour molto impegnativo per l’artista, che ha ritrovato ad attenderlo migliaia di persone, desiderose di vederlo dal vivo. Il cantante, ovviamente, ha proposte le sue principali hit, riavvolgendo un po’ tutta la sua lunga carriera. Questa sera ci sarà spazio solo per i brani più recenti, ma l’amore e l’affetto del pubblico, siamo certi toccherà apici importanti.

