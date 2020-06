Ghemon choc “Ho perso 37 chili”/ “Ho smesso di prendere gli psicofarmaci e…”

Rivelazioni choc da parte di Ghemon che torna sui social per fare alcune rivelazioni a chi lo segue al grido di “avete cura di voi stessi”. Questo è il messaggio che oggi si sente di mandare ai fan il cantante e musicista che ha voluto mettere in sesto la sua vita perdendo dei chili e rinunciando agli psicofarmaci. Non solo Ghemon condivide con i fan questi passaggi importanti della sua vita ma ci tiene a precisare anche che ha fatto tutto seguito da gente esperta del settore e affidandosi ai dottori non certo andando all’arrembaggio. In particolare, in alcuni tweet Ghemon racconta: “Cos’è successo dopo Maggio ‘18 oltre a dischi e tour che non ho mai rivelato? Che sono dimagrito (sempre seguito ) 37 kg. Ho trovato non so quale forza per ritrovare nello specchio la mia immagine. Ero io coi kili, sono io adesso, sempre un percorso è. Prendetevi cura di voi”.

GHEMON E LE RIVELAZIONI CHOC SU DIETA E PSICOFARMACI

I due episodi che sono avvenuti a cavallo di due anni vengono raccontati da Ghemon in modo semplice e lineare e, in particolare, dopo il successo a Sanremo di Rose Viola ha deciso di rinunciare anche ad un’altra parte del suo io: “Dopo Sanremo ‘19 cos’è successo d’importante, oltre a dischi e tour, che non ho mai rivelato? Che a Maggio ’19 dopo un lungo percorso (sempre seguito), ho smesso di prendere gli psicofarmaci. Ero io prima, sono io adesso, sempre un percorso è. Prendetevi cura di voi”. I fan non hanno fatto altro che accogliere le sue rivelazioni choc ma soprattutto il suo appello e monito a prendersi cura di se. A quanto pare il suo percorso o, meglio, la sua battaglia contro la depressione potrebbe finalmente aver avuto la meglio su tutto il resto, lo speriamo.



