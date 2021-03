Ghemon “Momento perfetto”/ Bocciato da due giurie su 3, e il televoto? (Sanremo 2021)

Ghemon con “Momento perfetto” a Sanremo 2021: un flop annunciato?

Ghemon torna in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Momento perfetto”, ma la sua canzone non conquista la giuria demoscopica. Il cantautore di Avellino è tornato per la seconda volta sul palcoscenico del Teatro Ariston a due anni dal successo di “Rose viola”, ma questa volta la canzone non ha riscosso il successo sperato. Nonostante la grinta e l’entusiasmo portato sul palcoscenico durante la prima serata, Ghemon con la sua “Momento perfetto” non ha convinto la giuria demoscopica.

Durante la prima serata, infatti, si è classificato al penultimo posto superando solo Aiello. A caldo il cantautore ha commentato così la classifica: “la classifica? L’ho vista anche io stamattina. Cosa posso dire? Portare ‘Rose viola’ due anni fa e oggi il mondo musicale di ‘Momento perfetto’… Forse dieci anni fa avrei detto di me che ero pazzo a fare un passo del genere, fatto per voglia di aggiungere qualcosa al panorama musicale italiano: sono felice. Magari l’anno prossimo retrocedo a Sanremo Giovani”. Naturalmente è ancora tutto da decidere, visto che questa sera e domani sera a votare saranno la sala stampa e il televoto e quindi la classifica potrebbe ancora essere rivoluzionata.

Ghemon riuscirà a salire come posizione in classifica a Sanremo 2021?

L’avventura di Ghemon a Sanremo 2021 prosegue con la sua canzone “Momento perfetto”. Nella serata delle cover – duetti, il cantautore di Avellino è tornato sul palco accompagnato da I Neri per caso, band degli anni 90, con cui ha reinterpretato “Le ragazze” e “Acqua e sapone” degli Stadio. Un momento Amarcord che ha conquistato critica e pubblico: sui social, infatti, questa accoppiata ha riscontrato un grandissimo successo e la loro performance canora è piaciuta anche agli orchestrali che li ha piazzati al decimo posto della classifica della terza serata. Nella classifica generale però Ghemon è assente dalla top 10, ma ricordiamo che è ancora tutto da decidere. Al di là però delle classifiche e del voto, Ghemon è felice di questa sua esperienza a Sanremo come ha raccontato alla stampa: “sono un’altra persona e sono felice. Ho perso 40 chili e ho rafforzato il fisico allenandomi da 4 a 7 volte a settimana. Mi sento come sono dentro. Lo percepisco anche sul palco, ho movimenti più fluidi, prima ero distratto da come mi cercavo di coprire. E anche il canto ne risente in positivo”.



