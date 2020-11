Ghiro cade da albero ma continua a dormire/ Bologna, troppo cibo in vista del letargo

Disavventura per un ghiro dormiglione della periferia di Bologna, il quale è caduto da un albero ma fortunatamente è stato poi ritrovato da un passante… ancora addormentato! La bizzarra vicenda sta facendo il gito del web e narra quanto accaduto in via del Triunvirato dove, come spiega Agi.it, il piccolo roditore si era preparato per il letargo su uno degli alberi della zona. Per questo aveva accumulato peso autunnale motivo per il quale, probabilmente, avrà poi perso l’equilibrio cadendo dal ramo sul quale era adagiato e finendo rovinosamente a terra. Ad accorgersi della sua presenza è stato un cittadino che dopo aver appurato il fatto che l’animale stesse ancora dormendo, lo ha preso con delicatezza consegnandolo poi ai carabinieri della stazione di Borgo Panigale. Sono stati poi i militari, con la collaborazione della forestale e della polizia provinciale a prenderlo in custodia per poi affidare il roditore dormiglione al Centro recupero fauna selvatica Otus della Lipu di Bologna che ora se ne prenderà cura per l’intero periodo di letargo.

GHIRO RESTA INCASTRATO IN MANGIATOIA UCCELLI: LIBERATO

A proposito di ghiri dal peso eccessivo in vista del letargo, un’altra storia divenuta già virale in queste ore arriva dall’Isola di Wight ed è riportata da Leggo.it. Il ghiro, in questo caso, si è intrufolato in una mangiatoia per uccelli al fine di rifocillarsi per bene in vista della stagione invernale ma è rimasto incastrato al suo interno ed ha deciso così di addormentarsi almeno fino all’arrivo dei soccorsi. Il simpatico ghiro con la passione per i pisolini fuori programma è stato persino immortalato mentre cercava di rubare del cibo agli uccelli prima di chiudersi in letargo. Fortunatamente, così come per l’amico bolognese, anche in questo caso un residente si è accorto della sua presenza ed ha deciso di chiamare l’Hampshire Dormouse Group, esperti di ghiri, che hanno poi diffuso la foto sui social, al fine di chiedere un consiglio sul da farsi. L’uomo ha così provveduto a lasciare il roditore libero in una siepe, in vista di un nuovo sonnellino.

We’ve seen dormice curled up in some peculiar places but we’ve never seen this! The sender of the photo found this #dormouse had eaten so much it was too fat to get out of the feeder! After a careful release it went on its way. Safe to say it will survive hibernation!

📸C Hewins pic.twitter.com/dYM35mJGDS — People’s Trust for Endangered Species (@PTES) November 18, 2020





