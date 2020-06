Giacomo Agostini, 78esimo compleanno/ “La moto è come una donna, va trattata bene”

Festeggia oggi il compleanno il grande Giacomo Agostini, mito italiano delle due ruote. L’ex centauro originario di Brescia spegnerà nelle prossime ore le 78 candeline, un giorno speciale che giunge dopo un periodo drammatico causa coronavirus. E Agostini ha vissuto in prima persona la tragedia covid, essendosi trasferito da anni a Bergamo, una delle città maggiormente falcidiate dall’epidemia negli scorsi mesi. “Io vivo a Bergamo – ha raccontato lo stesso Agostini intervistato stamane dal programma di Rai Uno, ItaliaSì – una città che ha passato tre mesi molto tristi. Ora ne stiamo venendo fuori quindi stiamo arrivando alla fine di questa epidemia, piano-piano stiamo dimenticando anche qui a Bergamo i tanti deceduti, ce ne sono molto pochi rispetto a prima quando erano un centinaio al giorno”. Agostoni ha aggiunto: “E’ stato un momento molto triste, le bare per strada, fuori dai cimiteri, era veramente triste, ti faceva domandare se mai ne saremmo venuti fuori perchè ognmi giorno la situazione peggiorava, fortunatamente siamo sulla strada giusta e un po’ di respiro lo abbiamo”.

GIACOMO AGOSTINI: “OGGI FESTEGGERO’ IN MANIERA TRANQUILLA”

Ma come festeggerà il compleanno oggi Giacomo Agostini? “Festeggeremo in maniera tranquilla – racconta il 15 volte campione del mondo di motociclismo – ci sono i figli un po’ in giro, uno è in Spagna e non è potuto rientrare, quindi sarà una giornata tranquilla rispondendo e salutando tutti gli amici che mi chiamano e mi scrivono”. In apertura di intervista Agostini ha ricordato una sua citazione, secondo cui la moto va trattata come una donna, con gentilezza e grazia: “La moto è come una donna è vero – ha ribadito – va trattata come tratti una donna, con carezze, gentilezze e amore, e ti porterà alla vittoria, anche la donna va trattata così. Se mi tradisce vedo di contraccambiare dai, cosa vuoi fare?”. Agostini, oltre ad aver vinto 15 titoli mondiali, ha vinto anche 18 campionati italiani, e più di 300 gran premi.



