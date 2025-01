Chi è il fidanzato di Anna Tatangelo? Giacomo Buttaroni allena una formazione di calcio

Al termine della storia d’amore, lunghissima, con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo aveva trovato nuovamente l’amore con Mattia Narducci, modello più giovane di lei. Anche questa storia d’amore, però, è terminata e sembrerebbe che ora la cantante sorana abbia trovato nuovamente la felicità al fianco di un altro uomo, anche in questo caso più giovane di lei: Giacomo Buttaroni. Ma chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? Il ragazzo è allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC, club che milita in Serie D.

L’uomo avrebbe anche un passato in campo, come ex calciatore: ha giocato infatti con diverse squadre in varie categorie, spesso nel Lazio, fino a quando non avrebbe deciso di appendere gli scarpini al chiodo per diventare allenatore. Sarebbe ora alla guida della Juniores del Roma City. Come apprendiamo dal suo profilo Instagram, però, Giacomo avrebbe fondato anche l’Off Season Roma Eur, un club sportivo situato nel quartiere della Capitale. Non è chiaro se Giacomo Buttaroni abbia anche un altro lavoro oltre quello nell’ambito calcistico, come allenatore.

Giacomo Buttaroni, chi è il fidanzato di Anna Tatangelo? Paparazzati insieme

Giacomo Buttaroni sarebbe il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo. La voce è nata dopo che i due sono stati paparazzati insieme. Le foto hanno fatto il giro del web e al bello sconosciuto fotografato insieme ad Anna, è stato presto assegnato un nome, che corrisponde appunto a quello del giovane allenatore del Roma City. I due sono stati fotografati insieme in più occasioni, anche di rientro da un viaggio, mentre lui la aiutava a portare le valigie in casa. I due starebbero insieme da qualche mese e sarebbero felici insieme, nonostante la differenza di età di qualche anno: lei, infatti, ha 37 anni, lui ne avrebbe invece 29.