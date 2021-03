Giacomo Castellana, chi è?/ Da Amici al palco di Sanremo: “Etichettato e criticato”

Si chiama Giacomo Castellana e sarà uno degli ospiti di Amadeus nel corso del Festival di Sanremo 2021. Per chi non conoscesse il suo nome, Giacomo è un famoso ballerino italiano, oggi solista al Teatro dell’Opera di Roma. Un ragazzo che ha alle spalle un lungo percorso di studio, che ha lottato per essere dov’è e che abbiamo però già visto in Tv in un programma molto noto: Amici di Maria De Filippi.

Giacomo nasce il 26 ottobre 1991 a Trabia, in provincia di Palermo e si appassiona sin da piccolo al mondo della danza. Dopo aver frequentato una scuola privata, poi a 13 anni fa il suo ingresso nel gruppo dei “Piccoli danzatori” del Teatro Massimo di Palermo. A 17 anni decide di non accettare la proposta per entrare nella Scuola dell’Opera di Roma, ma accetta invece uno stage in Russia al Bolshoi di Mosca.

Giacomo Castellana, dal Bolshoi di Mosca ad Amici

Rimarrà in Russia per tre anni prima di tornare in Italia. È a questo punto della sua carriera che arriva l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. In merito, in un’intervista rilasciata al portale sipario.it, ha dichiarato: “La considero una parentesi del mio percorso, e non me ne vergogno. – e ha inoltre spiegato che – Sappiamo che nel mondo del balletto la trasmissione non è molto ben vista, e mi ha creato dei problemi anche dopo”. Il ballerino ha poi aggiunto: “Ero criticato, etichettato, da chi non conosceva il mio percorso precedente”. Ora Giacomo si prepara a fare il suo esordio sull’ambito palco del Festival di Sanremo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA