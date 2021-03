Sanremo 2021, prima serata/ Cantanti big, scaletta e diretta: Matilda De Angelis con Amadeus e Fiorello

SANREMO 2021: DIRETTA E ANTICIPAZIONI PRIMA SERATA 2 MARZO

Da martedì 2 marzo si apre il sipario sul Festival di Sanremo 2021. Amadeus, direttore artistico e conduttore, sarà il padrone di casa della 71esima edizione del Festival che andrà in onda dal Teatro Ariston che, a causa della pandemia, sarà completamente vuoto. Accanto ad Amadeus ci sarà ancora una volta l’amico Fiorello, pronto ad intrattenere il pubblico in quella che sarà un’edizione storica della kermesse musicale. “Sono onorato di esserci e contento di fare un’esperienza talmente nuova come quella di uno show senza pubblico. Nessuno in sala, milioni a casa: affronto questo contrasto con felicità e curiosità”, ha detto Fiorello in conferenza stampa.

“Sono molto emozionato. #Sanremo2021 è stato un percorso difficile ma oggi possiamo dire che ci siamo. Ripartono da qui tante cose: regaleremo al nostro pubblico cinque serate di serenità e belle canzoni”, ha aggiunto Amadeus che farà compagnia ai telespettatori di Raiuno dal 2 al 6 marzo. Cinque serate ricche di musica e di ospiti tra cui spicca la presenza di Achille Lauro che sarà presente sul palco dell’Ariston regalando ai telespettatori quelli che da Amadeus sono stati definitivi dei “quadri”. La protagonista femminile della prima serata di Sanremo 2021 sarà la giovanissima attrice Matilda De Angelis.

SCALETTA SANREMO 2021: CANTANTI BIG E I LE NUOVE PROPOSTE IN GARA OGGI

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021, si esibiranno 13 dei 26 big in gara e quattro delle otto Nuove proposte. Sul palco del Teatro Ariston, questa sera, i big e le nuove proposte seguiranno la scaletta Sanremo 2021 che sarà annunciata alla conferenza stampa di oggi. Per ora hanno reso noto la lista in ordine alfabetico dei cantanti previsti: Aiello (Ora); Annalisa (Dieci); Arisa (Potevi fare di più); Colapesce Dimartino (Musica leggerissima); Coma_Cose (Fiamme negli occhi); Fasma (Parlami); Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome); Francesco Renga (Quando trovo te); Ghemon (Momento perfetto); Irama (La genesi del tuo colore); Madame (Voce); Måneskin (Zitti e buoni); Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band (Il farmacista). Le esibizioni dei big saranno votate solo dalla giuria demoscopica. Per la sezione Nuove Proposte si esibiranno: Avincola (Goal!); Elena Faggi (Che ne so); Folcast (Scopriti); Gaudiano (Polvere da sparo). A votare le Nuove Proposte sarà la giuria demoscopica, la sala stampa e il pubblico attraverso il televoto. Le canzoni che conquisteranno le prime due posizione accederanno alla finalissima delle Nuove Proposte in programma venerdì 5 marzo.

SCOPRIAMO GLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA DI SANREMO 2021

Grandi ospiti per la prima serata del Festival di Sanremo 2021. Oltre ad Achille Lauro, ospite fisso della kermesse musicale e che, ogni sera, regalerà al pubblico un quadro coinvolgendo altri artisti, ad aprire la prima serata del Festival di Sanremo 2021 sarà Diodato. Il vincitore di Sanremo 2020 che, a causa della pandemia non ha potuto partecipare all’Eurovision Song Contest, annullato come tutti gli spettacoli in programma negli scorsi mesi, si esibirà con “Fai rumore”, la canzone vincitrice della scorsa edizione del Festival. Spazio, poi, alla regina del rock italiano ovvero Loredana Bertè. Sul palco dell’Ariston, poi, Amadeus ha scelto di avere accanto anche una rappresentante del personale medico che, negli ultimi dodici mesi, ha combattuto sul campo contro il covid. Nel corso della prima serata arriverà così Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta contro il covid che ha già sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Infine, ci saranno anche la Banda della Polizia con Stefano Di Battista e Olga Kapranova.



