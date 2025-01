Giacomo Franchi è il papà di Tommaso Franchi, concorrente del Grande Fratello

Tommaso Franchi è figlio di genitori separati ma ha un bellissimo rapporto sia con papà Giacomo che con mamma Ginevra. Non ne ha fatto mistero, il gieffino, durante alcune confidenze fatte all’interno della Casa del Grande Fratello, dove parlando della sua infanzia, ha rivelato di non aver sofferto in modo particolare la rottura dei suoi genitori, in quanto arrivata solo pochi mesi dopo la sua nascita. Parlando, poi, di suo papà Giacomo Franchi, Tommaso ha spiegato come, dopo la fine della relazione con sua mamma, l’uomo abbia trovato la donna della sua vita.

Lei si chiama Sara e i due stanno insieme da ormai 20 anni. “Mio papà è molto felice con lei”, ha raccontato Tommaso, spiegando di avere a sua volta un ottimo rapporto con la donna. Il rapporto tra Giacomo e la sua ex moglie Ginevra è, invece, di grande amicizia, anche se Tommaso ha raccontato che per la mamma, la separazione è stata molto dolorosa.

“Mamma e papà totalmente opposti”: le rivelazioni di Tommaso Franchi

“Mamma ha sofferto tanto per la separazione da papà. – ha spiegato Tommaso Franchi durante una conversazione con Pamela Petrarolo al Grande Fratello – Lei me lo ha detto che babbo lo ha amato, però lei è forte. Io sono cresciuto tanto con lei e la sentivo piangere in bagno, ma non c’è nessun senso di colpa.” Tommaso ha definito papà Giacomo molto simile a se stesso e del tutto opposto, dal punto di vista caratteriale, alla sua mamma. “Papà è molto estroverso, mentre mamma è più ferma, seria”, ha spiegato. Motivo per il quale, i due hanno anche un modo differente di dimostrargli il loro amore: se il papà è più fisico e diretto, “mamma ha altri modi per dimostrare il suo amore”, ha ammesso il gieffino.