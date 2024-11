Tommaso Franchi, concorrente di questa edizione del Grande Fratello 2024, sta facendo parlare di sè dopo l’intervista che Radio Radio ha fatto a suo padre Giacomo Franchi. Al programma “Non succederà più”, condotto da Giada Di Miceli, il papà del ragazzo si è lasciato andare spiegando cosa pensa davvero di alcune dinamiche e della concorrente Mariavittoria Minghetti, alla quale suo figlio si è legato sin dall’inizio del programma. Nell’intervista, Giacomo Franchi ha confessato di trovare simpatica la ragazza, sottolineando però, che la cosa importante è che faccia stare bene suo figlio.

Il papà di Tommaso ha poi continuato che anche la nonna del figlio approva in pieno la relazione tra i due, confessando però che è un po’ gelosa del nipote. Poi, Giacomo Franchi è stato interrogato sui “momenti di passione” che sono avvenuti nella casa, specialmente durante le ultime settimane nelle quali alcuni inquilini si sono lasciati andare a momenti bollenti dietro le tende e sotto le lenzuola. Tra loro anche Shaila e Lorenzo, che spesso non hanno saputo contenere i bollenti spiriti. Ma cosa ne pensa il signor Giacomo, padre di Tommaso del Grande Fratello 2024?

Giacomo Franchi, il papà di Tommaso parla di Maica Benedicto: “Orgoglioso che mio figlio le abbia detto di…”

Giacomo Franchi non ha usato mezzi termini. L’uomo ha spiegato che il troppo ostentare la passione davanti alle telecamere lo infastidisce. “Io sono più riservato“, ammette, dicendo che in certi contesti la privacy è molto importante. “Non dico che devono essere casti e puri“, continua, “ma questa ostentazione mi annoia“. E come dargli torto? Pare che molti concorrenti del Grande Fratello 2024 stiano facendo a gara per fare notizia e sconvolgere il pubblico. Apprezzati dal papà di Tommaso sono invece Yulia e Giglio, che secondo lui hanno un bellissimo rapporto senza ostentare.

Poi, Giacomo ha voluto dire la sua sul legame che si era creato con Maica Benedicto, la concorrente entrata al Grande Fratello italiano. Uscita momentaneamente dal Gran Hermano spagnolo, la ragazza ha subito instaurato un buon rapporto con Tommaso. Giacomo Franchi racconta di come il figlio sia stato maturo e sincero nel “rifiutarla”, dopo che del resto l’aveva conosciuta solo per un giorno e mezzo. “In tanti mi chiamano per farmi i complimenti per mio figlio e mi fa piacerissimo. La cosa mi rincuora. Per un genitore è un grande traguardo”.