Giacomo Czerny e Martina Grado, convivenza dopo Uomini e Donne/ “Lontani stiamo male”

L’ex tronista Giacomo Czerny è sempre più innamorato. Nello studio di Uomini e Donne ha scelto Martina Grado e, trascorsi i primi mesi insieme, i due sono pronti anche a fare il primo importante passo. È stata l’ex corteggiatrice a confessarlo su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei fan. Tra questi c’è chi infatti ha chiesto se lei e Giacomo avessero in progetto di andare a convivere; la risposta della Grado è stata più che positiva.

“Andare a convivere? Vero. Dettagli su dove, come e quando da definire, ma io con lui lontano non sto bene. – ha ammesso la ballerina, spiegando poi di voler fare questo passo con tranquillità – Zero forzature, lasciamo che il tempo ci aiuti a sistemarci nel modo più adeguato ed intelligente possibile. Abbiamo però la certezza di voler stare insieme, il resto passa in secondo piano, va bene tutto purché vicini”.

Giacomo Czerny e Martina Grado, grandi progetti d’amore dopo Uomini e Donne

Giacomo Czerny e Martina Grado continuano la loro storia d’amore dopo Uomini e Donne. La coppia ha molti progetti in vista e uno di questi e di prendere casa insieme e quanto prima. Un gesto che conferma il forte legame che si è creato in questi mesi. D’altronde, non mancano a confermarlo dediche social, come quella fatta da Giacomo di recente: “Non ho mai incontrato una persona così…che ti fa dire ok, quanto sono fortunato“, ha scritto infatti l’ex tronista in un post pubblicato su Instagram e dedicato a Martina. Una bella risposta anche a tutti coloro che non hanno creduto in questa storia e che, anzi, hanno pensato che sarebbe finita dopo soli pochi giorni dall’uscita dallo studio di Canale 5.

