Giacomo Leopardi, causa morte e dov’è seppellito: perché è morto a Napoli

Molti misteri aleggiano sulla morte di Giacomo Leopardi, sulla sua malattia, sulla vera causa della morte ma anche su dov’è seppellito e su dove si trova la sua tomba. Poco infatti si sa sulla causa della morte di Giacomo Leopardi. Secondo gli studiosi dell’epoca, e con i limitati mezzi a loro disposizione, sembra che è stato colto da un malore dovuto a indigestione, secondo alcuni pare che avesse mangiato oltre un chilo e mezzo di confetti per altri invece a fargli male è stata la cioccolata. In tempi più recenti, invece, è stata etichettata come la vera causa della sua morte le malattie che lo hanno colpito sin da bambino.

Un’altra domanda che in molti guardando la fiction trasmessa da Rai1 questa sera, 8 gennaio 2025, Leopardi Il poeta dell’infinito si fanno è perché Giacomo Leopardi è stato seppellito a Napoli. Il grande poeta e scrittore su consiglio dell’amico fraterno Antonio Ranieri decise di trasferirsi a Napoli nel 1833 e vi restò fino alla morte avvenuta il 14 giugno 1837. Sperava che l’aria salutare della città partenopea avrebbe giovato alla sua salute ma invece, a causa anche delle sue malattie e della sua vita sregolata, dormiva di giorno e scriveva di notte, mangiava poco e male e spesso saltava i pasti e per questo non è stato così. Questo però spiega si trovava a Napoli quando è morto.

Dov’è seppellito Giacomo Leopardi e il mistero sulla sua tomba che si trova a Napoli: cos’è successo

Un altro giallo riguarda anche la tomba di Giacomo Leopardi. C’è un vero mistero che ruota attorno al luogo di sepoltura del grande poeta e scrittore, infatti secondo le fonti ufficiali e gli studiosi dell’epoca i suoi resti sono custoditi presso il Parco Vergiliano di Piedigrotta, o Parco della Tomba di Virgilio com’è meglio conosciuto, secondo altri, invece, pare che le spoglie del poeta siano finite nelle fosse comuni del Cimitero delle Fontanelle perché il poeta è deceduto durante un’epidemia di colera. Insomma a distanza di quasi due secoli sono molti i misteri che aleggiano intorno alla figura del poeta dell’infinito e non c’è una chiara risposta alla domanda dov’è seppellito Giacomo Leopardi