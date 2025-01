Come finisce Leopardi Il poeta dell’infinito: anticipazioni ultima puntata dell’8 gennaio 2025

Giacomo Leopardi è uno dei poeti italiani più amati e apprezzati non solo in Patria ma anche all’estero, in pochi come lui hanno indagato nell’animo umano. Non è stato solo un grandissimo poeta ma anche uno scrittore, un filoso e un uomo appassionato di politica nel senso più ampio che lo ha sempre spinto a difendere i suoi ideali. Ed è per questo che Rai1 ha deciso di rendergli omaggio con una miniserie Leopardi Il poeta dell’Infinito trasmessa il 7 e l’8 gennaio 2025. A dare il volto a Giacomo Leopardi è il gioane attore Leonardo Maltese, mentre Cristiano Caccamo è il suo fedele amico Antonio Ranieri. Giusy Buscemi, invece, impersona Fanny Targioni Tozzetti di cui il poeta era innamorato ed a cui ha dedicato la poesia Aspasia.

Come finisce Leopardi Il poeta dell’Infinito? La miniserie di Rai1 ruota attorno alla figura del giovane Giacomo indagando sul suo animo umano andando ben oltre l’aspetto più noto della sua malinconia e pessimismo fino a mostrare un uomo pieno di vita ed alla costante ricerca della felicità. E del resto proprio il suo carattere ribelle ha spinto l’artista persino a sfidare la Chiesa e i fondatori del nascente stato italiano. La fiction di Rai1 su Giacomo Leopardi prende il via dal 1837, anno della morte a Napoli, e ripercorre a ritroso sin dall’infanzia la vita del poeta dell’Infinito.

Anticipazioni Leopardi Il poeta dell’infinito: trama dell’ultima puntata dell’8 gennaio 2025

La miniserie di Rai1 su Giacomo Leopardi diretta da Sergio Rubini, ripercorre la sua vita sin dall’infanzia a Recanati segnata dal rapporto turbolento con il padre, che gli impone limiti e divieti. Il giovane Giacomo inizierà a sfogare la sua rabbia sui libri fino a quando lo zio Carlo Antici riuscirà a portarlo a Roma dove il poeta inizierà a riempire la sua vita con avventure amorose e la pubblicazione delle sue prime opere letterarie e le sue straordinarie poesie. Come finisce Leopardi Il poeta dell’infinito?

Dalle anticipazioni sull’ultima puntata dell’8 gennaio 2024 si scopre che nella Firenze del 1830 si ritroveranno Giacomo e Antonio che frequentano il salotto di Fanny, ma lei ama solo Antonio. Ferito nell’orgoglio per l’ennesimo rifiuto, Giacomo si dedicherà alla politica e, nominato delegato dell’Assemblea nazionale, affronterà l’insurrezione di Bologna. La malattia sarà sempre più aggressiva e non gli lascerà scampo e il poeta trascorrerà i suoi ultimi giorni a Napoli. L’appuntamento con l’ultima puntata di Leopardi Il poeta dell’Infinito è per mercoledì 8 gennaio 2025 a partire dalle 21.35 su Rai1.