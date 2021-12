Giacomo Urtis, chi è il presunto fidanzato?/ Lui: “Mi scrivono diversi calciatori”

In queste ultime ore Giacomo Urtis ha fatto parlare di sé e delle sue storie d’amore. E’ dunque partita la caccia al suo presunto “fidanzato”, dopo che il concorrente ha fornito alcuni indizi ai suoi compagni del Grande Fratello VIP 2021. “Mi sono innamorato a febbraio, in realtà lui è fidanzato e io sono l’amante. Mi piace. Odio fare l’amante, perché si creano quelle situazioni assurde”, le parole del medico chirurgo durante una chiacchierata coi suoi coinquilini. “Questo con cui esco controlla il fidanzato come si sposta e lo fa usando il telefono e vedendo le telecamere che hanno in casa, io l’ho visto mentre andava a dormire”, ha aggiunto Urtis. Sul web si moltiplicano le ipotesi dei fan, che stravedono per il buon Urtis e sono dispiaciuti per il momento difficile che sta vivendo a livello sentimentale.

Giacomo Urtis: “Odio fare l’amante. Mi scrivono calciatori e sportivi, robe pazzesche”

Giacomo Urtis non si è sbilanciato e non ha fatto nomi durante la sua “confessione” nella casa del Grande Fratello VIP. Certo è che al famoso chirurgo estetico i corteggiatori non mancano. A scrivergli, stando alle sue dichiarazioni riportate da Biccy, sarebbero personaggi molto famosi, sia in ambito sportivo che cinematografico: “A me scrivono calciatori, sportivi, robe pazzesche. C’ho un giro davvero assurdo. Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard“, ha raccontato.

