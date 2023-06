Giacomo Urtis choc: “La mia ambiguità fa tendenza”/ “Sono molto corteggiato da uomini etero”

Giacomo Urtis e il rapporto con gli uomini etero

Giacomo Urtis, reduce da un’altra operazione chirurgica, ha svelato ai microfoni di Novella 2000 il suo rapporto con gli uomini etero: “Sono molto corteggiata da uomini etero, e talvolta mi capita di ricambiare l’interesse, salvo poi stufarmi per la loro ostinazione a mantenere il piede in due staffe.”

Giacomo Urtis nuovo intervento alle labbra/ "Ho tagliato la parte sotto nel naso e..."

E ancora: “Ad alcuni ho chiesto: “Se mi ami, perchè non lasci la tua ragazza?” Mi hanno risposto: “Perchè mi fa pena”. Come si può portare avanti una storia in nome della compassione? Io non potrei mai, ho bisogno di passioni travolgenti“. Giacomo Urtis rivela poi che tipo di persona cerca al suo fianco: “Mi sento sedotto da chi mi fa stare bene, indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina. In una relazione non esiste solo il ses*o, attività nella quale non sono nemmeno così bravo, nonostante la gente immagini tutt’altro. A letto so fare bene solo un paio di cose“.

Brindani distrugge Giacomo Urtis: "Da lui non mi farei curare neppure un'unghia"/ Lite a Pomeriggio 5!

Giacomo Urtis e la sua ambiguità: “Sono in una fase di confusione”

Giacomo Urtis, ai microfoni di Novella 2000, ha ammesso di stare vivendo un momento di confusione per quanto riguarda la sua sessualità: “Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny, ma sono anche gli altri, rivolgendosi a me come donna, a crearmi confusione.”

E ancora: “Sono in una fase che mi vede un gigantesco punto di domanda in faccia, non avendo ancora fatto chiarezza in me stesso. E’ un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza. Ieri ero in aeroporto e ho sentito un ragazzo, con indosso una parrucca bionda, dire all’amico di essersi vestito come Giacomo Urtis. Quando mi ha visto per poco non è svenuto. ” Giacomo Urtis conclude: “Mi imitano, ma in fondo non sto facendo nulla di sbagliato. Se qualcuno mi prende a modello, perchè biasimarlo?”

Giacomo Urtis a processo?/ L'accusa: "Mi ha deformato il viso con una puntura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA