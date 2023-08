Giacomo Urtis choc: “Lite in discoteca con una bionda famosa per un uomo”/ Chi è? “Mi ha tirato le extension”

Giacomo Urtis, lite in discoteca con una ‘famosa bionda’: il racconto dell’ex gieffino

Nelle ultime ore Giacomo Urtis è finito sotto i riflettori. L’ex gieffino, noto chirurgo dei Vip, avrebbe avuto un’accesa lite con una bionda e famosa imprenditrice di cui non si conosce l’identità. A confermare lo scontro è stato proprio Urtis, che su Instagram ha raccontato l’accaduto.

Giacomo Urtis choc: "La mia ambiguità fa tendenza"/ "Sono molto corteggiato da uomini etero"

“Botoxini, come avete saputo ieri ho litigato con una perché parlavo con un ragazzo. – ha esordito il chirurgo plastico – Anzi, con più ragazzi, ma in particolare c’è stato uno a cui era interessata una tizia. Questa si è ingelosita e mi ha tirato i capelli. Quindi niente, sono venuto qua a farmi sistemare. Poi si parla tanto di solidarietà femminile. Io mi ritrovo che da quando ho i capelli lunghi…. mi ritrovo a litigare con le tipe per i ragazzi. Robe veramente da pazzi”.

Giacomo Urtis nuovo intervento alle labbra/ "Ho tagliato la parte sotto nel naso e..."

Giacomo Urtis, chi è la donna bionda con la quale ha litigato? Le testimonianze del web

In poche ore sul web è iniziata la caccia all’identità: chi è questa famosa bionda che ha litigato con Urtis? Si è fatto il nome di Taylor Mega, che però è stato smentito da una segnalazione riportata all’esperto di gossip Amedeo Venza. Proprio quest’ultimo ha poi condiviso un’altra segnalazione che dà una versione differente dell’accaduto. “Io ero proprio accanto a loro in pista posso confermare, Urtis è stato di una signorilità sublime, questa donna (che conosco non voglio fare nome) si è ingelosita che tutti ballavano intorno a lui e gli ha detto tipo ‘ora ti sei montato la testa’ ti credi la più bella, e ha guardato questo ragazzo (conosciuto) dicendo tipo tu stasera stai con me, ma il lui ha preso Urtis per mano e si sono allontanati in pista!” ha scritto l’utente.

LEGGI ANCHE:

Brindani distrugge Giacomo Urtis: "Da lui non mi farei curare neppure un'unghia"/ Lite a Pomeriggio 5!

© RIPRODUZIONE RISERVATA