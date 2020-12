Giacomo Urtis eliminato al Grande Fratello Vip 2020?/ Rosalinda nel suo mirino…

Giacomo Urtis è pronto ad affrontare le nomination di questa sera al Grande Fratello Vip 2020 questa sera con il rischio che possa davvero uscire contro tre donne della casa, le nuove arrivate Sonia Lorenzini e Samantha de Grenet e una delle leader di questa edizione, Maria Teresa Ruta, ma sarà davvero la fine per lui quella di questa sera? Il chirurgo estetico è entrato nella casa in punta di piedi per via dei suoi gossip da tagliare e cucire su misura per i vipponi della casa ma poi è diventato un concorrente e amico di tutti, cosa ne sarà di lui adesso? In molti sono convinti che il suo tempo sia ormai scaduto ma in confronto alle discusse Sonia e Samantha forse il chirurgo riuscirà ancora a salvarsi rimanendo nella casa e finendo così allo scontro con la concorrente con la quale ha meno legato, la bella Adua del Vesco.

Giacomo Urtis Vs Rosalinda insieme a Sonia Lorenzini

Proprio nei giorni scorsi parlando proprio con Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis si è detto d’accordo con lei sul pensiero sull’attrice. La nuova arrivata al Grande Fratello Vip 2020 ha accusato Rosalinda di essere incoerente e falsa e il dottore sembra essere pronto a seguire la sua scia e quando la sua coinquilina continua dicendo: “Per me è chiusa qui. O sei stata falsa prima o dopo, Carica molto la mano su ogni situazione. Ha poca personalità”, il chirurgo concorda ammettendo di non avere una grande opinione di Rosalinda e poi sentenzia: “Può fare solo quello” riferendosi a quando porta tutti all’esasperazione nella casa con il suo modo di fare. Siamo sicuri che se i due riusciranno a salvarsi la loro nomination sarà indirizzata proprio a lei.



