Giacomo Urtis ermafrodita?/ Il chirurgo frena per rispetto di Kim-Jong: “lo aspetto”

Giacomo Urtis frena la sua trasformazione in ermafrodita? Il chirurgo plastico dei vip, secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo per Dagospia, starebbe aspettando prima di completare la sua trasformazione fisica per rispetto a Kim- Jong sulle cui condizioni di salute c’è ancora mistero. “Giacomo Urtis frena la sua transizione a ermafrodita con tratti somatici nord coreani per rispetto di Kim e lo piange nel caso fosse deceduto” – scrive Dandolo per Dagospia. Il giornalista, poi, riporta anche le parole di Urtis che, riferendosi al mistero sulle condizioni di Kim, avrebbe detto: “Il cavallo bianco ed io lo aspettiamo vivo e vegeto”. Il chirurgo, dunque, ha cambiato idea o concluderà la sua trasformazione quando si saprà la verità sullo stato di salute di Kim?

GIACOMO URTIS ERMAFRODITA? IL CHIRURGO PRENDE TEMPO

Giacomo Urtis prende tempo prima dell’eventuale trasformazione in ermafrodita. Ad annunciare la sua scelta era stato lo stesso Alberto Andolo che, su Dagospia, aveva scritto: “Giacomino a breve arriverà all’ultima tappa della sua transizione: finalmente dopo essere passato dalla tappa definita ‘Milly D’Abbraccio’ a quella nota come ‘il body builder di Tokyo’ ora realizzerà il suo sogno: diventerà una ermafrodita con vagina, piccolo pene e i tratti somatici delle donne nord coreane”. Il chirurgo sempre molto presente sui social, per il momento, non ha ancora commentato l’ultima notizia pubblicata da Dagospia. Il post di Dandolo, nel frattempo, ha scatenato i commenti degli utenti. “Sei unico”, “chi più ne ha più ne metta”, “è un po’ troppo”, scrivono i followers di Dandolo.





