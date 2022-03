Giacomo Urtis lancia la proposta a Jessica e Lulù Selassié/ “Intervento gratis se…”

La finale del Grande Fratello Vip 6 è sempre più vicina. Nella Casa di Cinecittà c’è chi spera, e non ne fa mistero, di vincere questa edizione per portare a casa il premio in denaro che c’è in palio. È il caso di Lulù e Jessica Selassiè che, proprio nel corso della puntata del 7 marzo, hanno manifestato il bisogno di conquistare quel premio per poter poi aiutare la famiglia. Le parole delle due sorelle hanno però scatenato qualche polemica sui social.

C’è infatti chi ha ipotizzato, come fa notare La NostraTv, che le due Selassiè vorrebbero invece il premio in denaro per potersi sottoporre a qualche intervento di chirurgia plastica. Una polemica che ha chiamato in causa anche Giacomo Urtis, noto chirurgo dei Vip nonché ex gieffino.

Giacomo Urtis spiazza: “Regalerò l’intervento a Lulù e Jessica se lo vorranno”

Di fronte alle chiacchiere createsi sui social in merito a Lulù e Jessica Selassiè e alle loro dichiarazioni sul premio in denaro del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha deciso di rompere il silenzio e commentare lui stesso la cosa. “Qualora volessero fare un intervento , glielo regalerò”, ha ammesso Urtis sulle Selassiè in un tweet Il chirurgo ha dunque spiegato il motivo di questo suo gesto: “Regalerò loro l’intervento in modo che quei soldi vengano usati per la famiglia”. Anche Giacomo, dunque, si mette a totale disposizione delle due sorelle, promettendo, qualora loro volessero, di fare il desiderato ritocco del tutto gratis.

Continuate e dire che se vincono lulu e jessica spenderanno la vincita da me ! Impossibile perché , qualora volessero fare un intervento , glielo regalerò. In modo che quei soldi vengano usati per la famiglia ❤️#GFvip #gfvip6 #fairylu #jeru #BASCIAGONI — Giacomo Urtis (@giacomourtis) March 8, 2022

