Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié stanno insieme?/ Gli indizi social non sfuggono ai fan!

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ritorno di fiamma? I fan notano delle strane coincidenze

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié potrebbero essere tornati insieme. A tirar fuori questa ipotesi i fan della coppia che hanno notato alcune strane coincidenze che suggerirebbero un ritorno di fiamma. Qualche giorno fa, Lulù e Manuel avrebbero pubblicato la foto di due tramonti molto simili.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono tornati insieme?/ L'indiscrezione di Chi: "Non avrebbero mai smesso..."

Di qui i dubbi dei fan che hanno pensato i due fossero nello stesso luogo. Ma non si tratta solo di questo. Nel corso di una diretta sui social, la principessa etiope ha sfoggiato un braccialetto con la scritta “Manu” che sembra identico a quello portato dal nuotatore e che mostra in diverse foto sui social. Queste coincidenze sono davvero molto strane, anche se al momento si tratta solo di ipotesi e non c’è nulla di ufficiale.

Manuel Bortuzzo e Ilenia Caccavale sono fidanzati?/ Gli indizi social: “Il mio amore…”

C’è scritto manu in quel bracciale loro stanno insieme pic.twitter.com/kQ7EPPXVEp — meme 🐡 (@pizzarossacon) January 22, 2024

Ed è lo stesso di Manu in questa foto vero ? pic.twitter.com/sEVQDg6kRG — meme 🐡 (@pizzarossacon) January 22, 2024

Manuel Bortuzzo e Lulù ancora insieme? Lo scoop choc

Non è la prima volta che si parla di una storia d’amore ancora in piedi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Lo stesso Alessandro Rosica, alcune settimane fa, ha lanciato lo scoop secondo cui i due si sarebbero sempre frequentati di nascosto.

Il motivo sarebbe il padre del nuotatore, Franco Bortuzzo, che non approverebbe la relazione tra i due. La coppia, secondo l’esperto di gossip, si frequenterebbe in gran segreto da molto tempo. Inoltre quando Manuel ha partecipato ai campionati di nuoto paralimpico di Manchester, Lulù si trovava in Inghilterra con la sorella Clarissa. Coincidenze? Ovviamente non è dato sapere, anche perchè nelle ultime settimane il nuotatore ha pubblicato una foto mano nella mano con un’altra ragazza.

Diretta Manuel Bortuzzo Mondiali nuoto Paralimpico 2023, info streaming/ Come e dove seguire la gara

© RIPRODUZIONE RISERVATA