Giacomo Urtis lascia la TV, dopo il GF vip?/ Cosa sogna con le Princess Selassié

Grande Fratello vip 6, Giacomo Urtis si apre a tutto tondo: l’intervista

Può dirsi uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello vip 6, Giacomo Urtis, che in queste ore torna al centro dell’attenzione mediatica per una nuova intervista ripresa da Novella 2000. In occasione del nuovo intervento TV, il chirurgo dei vipponi ha avuto modo di parlare del trio di protagoniste e compagne di avventura al reality show, formato dalle sorelle Jessica, Clarissa e Lulù Selassié. Chi, tra i telespettatori di Canale 5, pensa che il quartetto abbia creato il suo sodalizio personale e artistico nella Casa dei vip dovrà ricredersi, dal momento che Giacomo Urtis era solito trascorrere del tempo all’insegna del sano relax con le princess, ancor prima di prendere parte al reality dei vip. E in occasione del nuovo intervento a mezzo media, Giacomo Urtis non ha voluto lesinare parole sul rapporto che lo vincola alle principesse etiope, anche in riferimento di quanto vissuto con loro nella Casa: “Nella Casa si vive la quotidianità, in cucina, in salotto, in giardino. Sono situazioni che ti fanno conoscere bene. Sono stato molto vicino a tutte le tre sorelle, anche nei momenti più complicati. Ho fatto il possibile per non farle sentire mai sole”.

Giacomo é riuscito a rendere ancora più solido il rapporto con Clarissa Selassié dopo la sua eliminazione dal gioco e si dichiara particolarmente felice per la vittoria finale di Jessica Selassié conseguita al reality show. Di lei ” ha trionfato la semplicità”.

Giacomo Urtis e il sogno con le Selassié

E ora il chirurgo dei vip non disdegnerebbe l’idea di concedersi una pausa dalla TV, così come fa sapere lui stesso, ma intenderebbe mandare avanti un progetto pensato in collaborazione con le sorelle Selassié: “Sono un po’ stanco di fare televisione e vorrei provare altre esperienze professionali. Il mio sogno è fare radio con tutte e tre le sorelle Selassie, sono certo che saprebbero catturare l’attenzione degli ascoltatori”. Che il sogno possa concretizzarsi?

