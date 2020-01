Giacomo Urtis/ “Rodrigo Alves donna? Mi dispiace, c’è molto da tagliare…”

Rodrigo Alves, diventato famoso come Ken Umano, sta per diventare donna. L’annuncio è arrivato alcuni giorni fa e domenica lo ha confermato nello studio di Live non è la D’Urso, presentandosi già in abiti femminili. Rodrigo è però deciso ad andare fino in fondo, diventando una donna a tutti gli effetti anche dal punto di vista fisico. Ad operarlo sarà l’oggi amico, ieri fidanzato, Giacomo Urtis. Il chirurgo racconta alcuni dettagli dell’operazione alla quale si sottoporrà Alves alle pagine del settimanale Nuovo. “Senza entrare troppo nel tecnico, il pene è rimodellato in modo che somigli a una vagina. – dichiara, facendo poi una battuta – Nel suo caso da tagliare c’è molto: Rodrigo vanta una certa abbondanza!” Urtis ammette che sarà al suo fianco sempre: “Sono il suo sostenitore numero uno. – tuttavia aggiunge – Quando mi ha detto che voleva diventare donna però mi ha scioccato: mi ero innamorato di lui in versione maschile, ora dovrò usare termini femminili”.

Giacomo Urtis opererà Rodrigo Alves: “Lui donna? Questo mi fa male…”

Giacomo Urtis e Rodrigo Alves hanno avuto in passato una storia. Il chirurgo si dice però abbastanza spiazzato dalla scelta del suo ex di diventare donna: “Il Rodrigo che conoscevo è già cambiato, tra poco non esisterà più e questo mi fa male. – e infatti sottolinea – Ora ha fianchi pronunciati e capelli lunghi: ero abituato a vederlo con i muscoli e devo accettare questo cambiamento. Anche dopo la fine della nostra storia siamo legati”. Tuttavia ammette che sarà sempre al suo fianco: “Quando sarà donna farò di tutto per accettare e apprezzare Rodrigo in versione femminile. E spero che, grazie a questo percorso, recuperi la sua serenità.”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA