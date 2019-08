Giacomo Urtis/ Vacanza di lusso e cena da Nusr-Et: “Carne a 650 euro e mi imbocca!”

Dopo un anno di intenso lavoro, anche Giacomo Urtis si sta godendo le meritate vacanze. Il chirurgo estetico dei vip ha scelto Mykonos per godersi un po’ di relax e si diverte a mostrarne alcuni momenti sul suo profilo Instagram. Vacanza chiaramente di lusso per Urtis, che ha scelto il rinomato Cavo Tagoo per alloggiare qualche giorno. E non manca qualche video che lo vede a cena in una delle location più note della città: il Nusr-Et, ristorante del famosissimo chef turco Nusret Gökçe, soprannominato Salt Bae. Giacomo Urtis si diletta a condividere con i follower anche i prezzi del menù, facendo sapere che un piatto di spaghetti costa 100 euro, mentre una bistecca 550. Segue il video di rito con il taglio della carne fatto direttamente dallo chef.

Giacomo Urtis, cena a 5 stelle a Mykonos

Una vacanza indimenticabile per Giacomo Urtis, che ha continuato la sua cena in modo speciale. Lo chef non si è solo esibito nel suo ben noto taglio della carne ma ha poi letteralmente imboccato il chirurgo dei vip. E non sono mancati cellulari ad immortalare il tutto. Lo stesso Urtis ha poi condiviso il fatidico momento con tanto di didascalia: “Carne. 650 euro e ti imbocca!” Una serata dunque davvero speciale per Giacomo Urtis, che continua a godersi questa vacanza nella bella, mondana e parecchio affollata Mykonos assieme ad alcuni amici. E dopo la baldoria, Urtis decide di allenarsi un po’: torna così in palestra per un allenamento post “abbuffata” dallo chef “Salt Bae”.





