Giacomo Visconti, chi è il marito di Fabrizio Colica

Fabrizio Colica, che assieme al fratello Claudio ha fondato il duo comico “Le coliche” che da anni spopola sui social, negli ultimi anni ha vissuto un’emozione davvero speciale; dal 2021 è infatti sposato con il suo compagno e ora marito Giacomo Visconti. Il celebre youtuber ha fatto coming out nel 2019, nel giorno del suo compleanno, annunciando per mezzo social la propria omosessualità e rivelando di avere una relazione con il suo Giacomo.

Shaila Gatta, grave insinuazione al GF e scatta censura: "Concorrenti raccomandati"/ "Vanno a letto con..."

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero nel 2024, il comico aveva raccontato il proprio coming out in famiglia avvenuto proprio nel giorno del compleanno del papà: “Ho invitato il mio compagno al compleanno di mio padre. Gli ho detto ‘vengo, ma con il mio fidanzato’. E così gli ho rivelato che stavo con un uomo. Un compleanno memorabile diciamo“.

Angelo: chi è il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e donne/ "Vorrei una possibilità"

Fabrizio Colica, dal coming out all’unione con Giacomo Visconti

Dopo diversi anni di relazione, Fabrizio Colica e Giacomo Visconti hanno affrontato un passo molto importante per la propria vita: nel luglio 2021 si sono infatti sposati alla presenza di pochi invitati tra parenti e amici stretti. Ad annunciarlo al mondo intero fu il comico che, su Instagram, condivise alcuni scatti di coppia, eleganti e sorridenti durante il tramonto, con un vigneto a fare da sfondo e una dolcissima dedica a corredo del post.

Nel messaggio, ha raccontato dell’evoluzione del loro rapporto, dalla decisione di voler passare la vita assieme maturata dopo il primo lock-down a quella di sposarsi. “Oggi abbiamo chiamato una manciata di amici e parenti stretti e ci siamo sposati“, ha raccontato lo youtuber. “Oggi ti faccio l’unica grande promessa che ti possa fare e che io possa impegnarmi a mantenere: quella di mettere sempre Dio davanti a noi, a indicarci la via già studiata da Lui, di metterlo in mezzo a noi, a congiungerci le mani in momenti di discussione, di metterlo sopra di noi, a proteggerci nei momenti di paura. Da oggi ha inizio una grande avventura!”.

Due nel mirino, Rete 4/ Trama e cast della commedia con Mel Gibson e Goldie Hawn, oggi 31 gennaio 2025